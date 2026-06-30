Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 29/6 tại TP.HCM khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ đã khiến dư luận xót xa.

Theo báo Xây Dựng, thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 29/6, ông N.T.V. (65 tuổi) lái xe máy chở theo vợ là bà N.T.T. (62 tuổi, trú phường Dĩ An, TP.HCM) lưu thông trên quốc lộ 1K, theo hướng TP. Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đến điểm giao với đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đông Hoà, TP.HCM), xe máy của ông V. xảy ra va chạm với một xe máy khác đang từ đường Nguyễn Đình Chiểu rẽ ra quốc lộ 1K. Cú va chạm khiến vợ chồng ông V. ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Đúng lúc này, xe đầu kéo container mang biển số 50H-511.xx do một nam tài xế điều khiển chạy cùng chiều bên trái chạy tới đã cán trúng bà T. Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ còn ông V. bị thương nhẹ.

Báo Dân trí thông tin thêm, sau khi nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) và Công an phường Đông Hòa đến điều tiết giao thông, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Theo lời ông V., thời điểm gặp nạn, vợ chồng ông vừa đi đám tang ở TP Đồng Nai, đang trên đường về.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn nói trên đang được công an tiếp tục điều tra.