Đau xót: Bé mẫu nhí tài năng mắc u não đã không qua khỏi sau 6 lần phẫu thuật

Ngày 13/10, thông tin từ người thân của bé Nguyễn Bảo Ngọc (sinh ngày 26/7/2013) quê Bắc Giang, sống tại Hà Nội cho biết, sau một thời gian lâm bệnh, bé đã tử vong vào đêm 13/10/2021.

Trên trang cá nhân "zalo" chị Nguyễn Thị Huyên - mẹ của bé chia sẻ dòng trạng thái:

"TIN BUỒN

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Con chúng tôi là: Anna Nguyễn Bảo Ngọc sinh ngày 26 tháng 07 năm 2013; Do mắc bệnh trọng không qua khỏi đã từ trần vào hồi 00h40 ngày 13/10, tức ngày 08/09 năm Tân Sửu. Hưởng dương 8 tuổi.

Lễ viếng: vào hồi 9h00, ngày 13/10 DL tức ngày 08/09 ÂL, năm Tân Sửu.

Lễ Truy điệu: vào hồi 7h15’, ngày 14/10 DL tức ngày 09/09 ÂL, năm Tân Sửu tại nhà riêng: thôn Đông Thịnh - Tam Dị - Lục Nam - Bắc Giang. An táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Thanh Giã - Tam Dị - Lục Nam - Bắc Giang".

Ngày 11/6/2021, thông tin với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Huyên cho biết, sau khi đã trải qua 6 cuộc phẫu thuật vì cơn bệnh quái ác, con gái chị là bé Nguyễn Bảo Ngọc đã có sức khỏe ổn định.

Chị Huyên bày tỏ sự cảm ơn đến đội ngũ giáo sư, bác sĩ và các nhân viên y tế. Chị Huyên cũng chân thành gửi lời cảm ơn tấm lòng của mọi người đã quan tâm trước đó ủng hộ cho gia đình chị về kinh phí chữa bệnh cho người mẫu nhí.

Người mẹ kể: "Gia đình còn nhớ mãi giây phút bác sĩ trưởng Khoa phòng Điều trị tích cực của Bệnh viện Nhi Trung ương nói rằng; gia đình nên chuẩn bị tâm lí, xem xét việc đưa con về vì không thể chữa được nữa rồi. Liệu có ai có đủ can đảm để buông xuôi con mình, để từ bỏ việc chữa trị cho con mình? Gia đình vẫn chưa một phút giây từ bỏ, ngày đêm cầu mong, ngày đêm hi vọng chờ đến lúc con tỉnh dậy. Và sau bao lời cầu nguyện của gia đình cùng mọi người, sự tích cực của ngành y, tia hi vọng lóe lên vào đúng đêm Giáng sinh thì con đã tỉnh dậy như một phép màu".



Chị Huyên kể tiếp diễn biến, ngày 26/12/ 2020 gia đình chị đã gặp người mẹ nhận bé Bảo Ngọc là con gái nuôi, người mẹ đó đã nhờ người thân quen PGS TS Đồng Văn Hệ chuyên mổ về u não tại Khoa thần kinh 1 Bệnh viện Việt Đức.

"Ngay sau khi gia đình gặp được GS Hệ, ông thăm khám và nói, khối u của con nằm giữa dây thần kinh trung ương, đã to, nó chèn hết vào các dây thần kinh hoạt động của con. Ca mổ này rất khó và nguy hiểm nhưng giáo sư đã cùng các bác sĩ chữa trị cho con những gì tốt nhất, từ khi con được mổ đến nay tình trạng con dần trở nên tốt hơn và con đã ra viện".

Chị nói thêm, từ hôm con ở nhà, giáo sư Hệ cùng các bác sĩ vẫn thường gọi điện hỏi thăm con và luôn nhắc nhở con đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe.

"Mới đầu con chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh, rồi con bập bẹ nói, con tập cử động, đến nay con dường như đã trở về vui vẻ, nhanh nhẹn như con của trước đây. Cả một quãng thời gian chữa trị cho con là 5 tháng con đã trải qua 6 ca phẫu thuật. Gia đình con xin mọi người, những người đã luôn yêu thương Bảo Ngọc sẽ tiếp tục cầu nguyện, để con có thể trở về khỏe mạnh, vui tươi như trước đây", người mẹ trẻ bày tỏ.

Đầu tháng 12/2020 khi đang trong lớp học bé Nguyễn Bảo Ngọc có biểu hiện chóng mặt, cô giáo gọi gia đình đến đón con về để đi khám tại một phòng khám tư thì được bác sĩ chẩn đoán con bị cảm do viêm A cấp và sốt virus. Ban đầu Bảo Ngọc chỉ có những biểu hiện thông thường như sốt nhẹ, cao nhất chỉ lên đến 38 độ kèm biểu hiện chóng mặt. Cơn đau tiếp tục ập đến vào khoảng 10 giờ ngày 14/12, Bảo Ngọc có triệu chứng đau đầu dồn dập và nôn ói liên tục nên được gia đình cho tái nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để theo dõi. Tại đây một lần nữa Bảo Ngọc được các bác sĩ xét nghiệm và chẩn đoán có thể bị nhiễm trùng thần kinh và cho chuyển qua Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu theo đúng chuyên môn. Mọi thủ tục được làm nhanh gọn nên bệnh nhi được mổ ngay sau đó và được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận đầu cháu có khối u lớn nằm tại vị trí khu thần kinh trung ương. Dịch nhìn thấy qua phim chụp cộng hưởng từ là do khối u đã bị vỡ ra, gây ứ dịch trong não làm cháu hôn mê bất tỉnh. Với lối suy nghĩ rằng "còn nước còn tát", gia đình chị Nguyễn Thị Huyên dành mọi sự tin tưởng, trao phó tính mạng con gái cho bác sĩ. Đúng vào đêm Giáng sinh, con gái chị có dấu hiệu tỉnh lại, qua được lần thứ nhất để lấy dịch và được chuyển BV Việt Đức. Bảo Ngọc sở hữu nét đẹp trời ban và năng khiếu bẩm sinh. Ngay từ nhỏ, hình ảnh cháu Bảo Ngọc hồn nhiên, yêu đời trong những bộ trang phục trên các sàn diễn nhí.