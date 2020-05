Đậu xế hộp qua đêm trước nhà, sáng thức dậy phát hiện 4 bánh bị kê gạch trộm mất

Ngày 27/5, Thiếu tá Hoàng Anh Thái- Trưởng công an phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) xác nhận thông tin trên và cho biết, Đội Hình sự công an TP Vinh đang vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Theo đó, vào sáng sớm ngày 26/5, một hộ dân ở khối 6, phường Quán Bàu bàng hoàng phát hiện chiếc xe Huyndai i10 của mình đậu qua đêm trước nhà bị tháo trộm mất 4 bánh.

Chiếc xe bị tháo trộm mất 4 bánh.

Tại hiện trường, kẻ gian dùng gạch, đá nâng 4 bánh xe lên khỏi mặt đất rồi dùng dụng cụ tháo 4 bánh xe. Một chủ gara tại phường Quán Bàu cho biết, hiện nay với máy bắn ốc vít thì việc tháo bánh xe ôtô diễn ra rất nhanh. Do đó các chủ xe nên cẩn thận, đậu xe tại các khu vực an toàn, có đèn, camera an ninh.

Vụ việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng.