Ảnh minh họa

Indonesia đang chuẩn bị đưa giống thanh long vỏ vàng ra thị trường quốc tế, trong bối cảnh nguồn cung bước vào mùa cao điểm từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Doanh nghiệp phát triển giống quả này kỳ vọng tận dụng lợi thế mùa vụ để mở rộng xuất khẩu, hướng đến các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Theo bà Valerie Setiawan, đại diện PT Daya Semesta Agri Resources – doanh nghiệp vận hành dưới thương hiệu Fantasia, Indonesia đang bước vào giai đoạn thu hoạch thanh long cao điểm, kéo dài trong quý IV và quý I hằng năm.

Do nằm ở phía nam đường xích đạo, mùa vụ thanh long của Indonesia gần như đối lập với Việt Nam. Sự khác biệt này tạo điều kiện để hai quốc gia bổ sung nguồn cung cho nhau, thay vì tập trung xuất khẩu trong cùng một thời điểm.

Hiện Fantasia chủ yếu cung cấp thanh long cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp tập trung đáng kể vào giống thanh long vỏ vàng – dòng sản phẩm chưa được thương mại hóa rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sản lượng thanh long vàng tại trang trại ở Indonesia đã gần đạt mức sẵn sàng cho xuất khẩu. Công ty đang tìm kiếm các đối tác nhập khẩu nhằm đưa giống quả này tiếp cận thị trường nước ngoài.

Trong đó, Trung Quốc là một trong những thị trường thể hiện sự quan tâm đáng chú ý. Theo Fantasia, người tiêu dùng tại đây vốn đã quen thuộc với thanh long ruột đỏ, ruột trắng và giống thanh long vỏ vàng Palora có nguồn gốc từ Ecuador. Vì vậy, doanh nghiệp kỳ vọng giống thanh long vàng của Indonesia có thể thu hút thêm sự chú ý từ các nhà nhập khẩu.

Tại châu Âu, nhu cầu cũng được ghi nhận ở một số thị trường, trong đó có Vương quốc Anh. Xu hướng tìm kiếm các loại trái cây nhiệt đới có đặc tính khác biệt đang mở ra cơ hội cho những sản phẩm chưa phổ biến. Trong khi đó, tại châu Á, Fantasia cho biết đã nhận được sự quan tâm từ các nhà bán lẻ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, dù phần lớn đối tác tiềm năng hiện nay vẫn là các đơn vị nhập khẩu.

Định vị thanh long vàng ở phân khúc cao cấp

Bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, bài toán cạnh tranh về giá là một trong những thách thức đối với Fantasia. Doanh nghiệp định vị thanh long vàng ở phân khúc cao cấp, với quy trình canh tác và xử lý sau thu hoạch riêng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng khiến chi phí sản xuất cao hơn so với các nhà cung cấp thanh long quy mô lớn.

Đại diện Fantasia cho biết cạnh tranh về giá là thách thức đáng kể, đặc biệt khi doanh nghiệp phải đối đầu với những quốc gia có ngành sản xuất và xuất khẩu thanh long phát triển như Việt Nam.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các dòng thanh long phổ thông, Fantasia lựa chọn tập trung vào nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm khác biệt. Doanh nghiệp kỳ vọng đặc tính riêng của giống thanh long vỏ vàng sẽ giúp tạo chỗ đứng ở phân khúc giá trị cao, qua đó hạn chế áp lực cạnh tranh về giá với các nguồn cung truyền thống.

Khi mùa thu hoạch cao điểm từ tháng 11 đến tháng 3 đang đến gần, Fantasia đặt mục tiêu chuyển sự quan tâm từ các nhà nhập khẩu thành những đơn hàng xuất khẩu thực tế.

Việc Indonesia chuẩn bị tham gia thị trường thanh long vàng quốc tế cũng cho thấy xu hướng đa dạng hóa sản phẩm trong ngành trái cây nhiệt đới. Thay vì chỉ tập trung vào sản lượng và giá bán, các nhà cung cấp đang tìm cách khai thác những giống cây trồng có đặc tính riêng để tiếp cận các phân khúc thị trường chuyên biệt.