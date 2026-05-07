Sáng 7/5, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) - V (BTS) vừa chiếm sóng mạng xã hội với nghi vấn yêu đương bí mật. Theo nguồn tin, V được cho là đã âm thầm gửi đi thông điệp yêu thương tới bạn gái tin đồn Jennie thông qua trang phục biểu diễn trong concert. Cụ thể, V đã tự vẽ thêm 1 nốt ruồi vào hình vẽ khuôn mặt trên quần của mình. Đáng nói, vị trí nốt ruồi này lại trùng khớp với vị trí nốt ruồi trên gương mặt của Jennie. Tính tới thời điểm hiện tại, hình ảnh nghi là bằng chứng yêu đương của V - Jennie đã thu hút về tới hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Chưa dừng lại ở đó, 1 video khác săm soi trang phục biểu diễn của Jennie - V cũng khiến netizen không khỏi xôn xao bàn tán. Trong clip, 2 thần tượng hàng đầu Kpop gây chú ý với phong cách phối đồ tương tự nhau từ việc cả 2 cùng lựa chọn áo trắng, quần jeans cho tới luồn khăn qua đỉa quần. Từ đây, nghi vấn 2 thành viên nhóm BLACKPINK - BTS diện đồ đôi cũng xuất hiện rần rần trên nhiều diễn đàn, càng khiến tin đồn họ đang yêu đương bí mật thêm lan rộng.

V tự vẽ thêm nốt ruồi vào hình vẽ khuôn mặt trên quần mình. Ban đầu, quần nam ca sĩ không hề có hình nốt ruồi như vậy (hình phải). Ảnh: X

Đáng nói, vị trí nốt ruồi nói trên trùng khớp với vị trí nốt ruồi trên gương mặt Jennie. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang tranh cãi nảy lửa xung quanh những hình ảnh, clip được cho là bằng chứng hẹn hò của Jennie - V. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin chắc rằng 2 thần tượng 9X đang yêu đương mặn nồng với nhau. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận định V yêu say đắm Jennie tới mức ngấm ngầm thể hiện tình yêu dành cho đàng gái trước hàng vạn khán giả tại concert thông qua trang phục biểu diễn của mình.

Song song với đó, nhiều fan nhấn mạnh những hình ảnh, clip nói trên chỉ mang tính trùng hợp, chưa thể được xem như bằng chứng hẹn hò của 2 thần tượng hàng đầu Kpop.

Công chúng chia phe tranh cãi sôi nổi quanh nghi vấn hẹn hò của Jennie - V. Ảnh: Naver

Nghi vấn tình ái giữa 2 thành viên BLACKPINK và BTS lần đầu rộ lên hồi tháng 5/2022 với sự xuất hiện của 1 hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Tin đồn lên tới đỉnh điểm vào tháng 5/2023 khi đoạn clip Jennie - V nắm tay hẹn hò, dạo phố ở Paris (Pháp) bỗng được phát tán và gây xôn xao khắp cõi mạng.

Nhưng tới tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Sau đó vài tháng, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi vàng đã “đường ai nấy đi” hồi cuối năm 2023.

2 ngôi sao bị phát tán nhiều hình ảnh thân mật cách đây 4 năm. Ảnh: Naver

Trong khoảng 1 năm qua, trên mạng liên tục rộ lên những hình ảnh cho thấy 2 nghệ sĩ dường như đã quay lại với nhau. Hồi cuối năm ngoái, Jennie - V đã cùng xuất hiện ở Los Angeles, Mỹ. Được biết, Jennie tới đây để phối hợp cùng Adidas thực hiện 1 dự án mới vào hôm 13/11/2025. Cùng lúc đó, V có mặt ở Los Angeles theo lịch trình tham dự sự kiện của 1 thương hiệu mỹ phẩm do anh làm đại sứ.

Đáng nói, phải tới 15/11/2025, sự kiện có V góp mặt mới diễn ra, thế nhưng anh đã vội ra sân bay lên đường tới Mỹ... từ hôm 12/11. Từ đây, mỹ nam sinh năm 1995 được cho là mê mệt Jennie tới mức muốn tới Los Angeles thật sớm để nhanh chóng được gặp gỡ người tình trong mộng.

Cặp đôi tin đồn không chỉ cùng xuất hiện ở Los Angeles mà còn đón chuyến bay về Hàn trong cùng 1 ngày. Theo đó, V lọt vào ống kính của phóng viên Hàn trong lần xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon vào hôm 16/11/2025 sau khi hoàn thành lịch trình ở Los Angeles. Cùng thời điểm, 1 người hâm mộ khẳng định đã ngồi cùng khoang với Jennie trong chuyến bay từ Los Angeles về Hàn. Qua đó, 2 idol được cho là luôn theo sát nhau trong các hoạt động ở nước ngoài.

Jennie có mặt ở Los Angeles vào hôm 13/11/2025 trong 1 kế hoạch hợp tác cùng Adidas. Ảnh: Naver

V khẩn trương lên đường tới Los Angeles từ hôm 12/11/2025. Ảnh: Naver

Tới đầu năm nay, công chúng lại tiếp tục dậy sóng trước hình ảnh cho thấy 2 ngôi sao hàng đầu Kpop không ngần ngại diện bộ đồ ngủ rất giống nhau khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều khán giả nhận định, việc 2 thần tượng công khai khoe đồ đôi, lại còn là đồ ngủ đã cho thấy họ đang yêu nhau say đắm.

Jennie diện đồ ngủ có họa tiết kẻ sọc caro ra sân bay. Ảnh: Koreaboo

Khi xuất hiện trên Vlog, V gây chú ý khi mặc bộ pijama trông rất giống với trang phục Jennie từng diện ra sân bay. Ảnh: Koreaboo

Sau đó không lâu, Jennie - V đã gây xôn xao vì lộ ảnh nghi đi chơi cùng nhau. Nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ 1 tấm hình do đích thân V chia sẻ lên trang Instagram có 70 triệu người theo dõi. Đáng chú ý, “thánh soi” phát hiện hình chiếc điện thoại phản chiếu lên tấm cửa kính giống hệt với chiếc của Jennie. Từ đây, tờ Koreaboo nhận định, Jennie - V đã tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc, cùng nhau trải qua những giây phút lãng mạn bên nhau sau lịch trình bận rộn.