Đấu trí tập 50: Đại tá Giang nghi ngờ công an tỉnh Đông Bình có nội gián

Trong Đấu trí tập 50, bị công an ập đến bất ngờ nhưng Hiếu mobile (Tuấn Anh) tỏ ra rất bình thản và có thái độ như đang chờ sẵn. Được báo trước nên trợ lý Cầm (Xuân Hồng) và Khang IT nhanh chóng ở xa xâm nhập máy chủ xóa sạch mọi dữ liệu về tình hình làm ăn phạm pháp của công ty TN Mobile ngay trước mặt công an.

Cầm nói với đàn em tiêu hủy ngay máy tính cá nhân của mình, chuẩn bị tâm lý có thể sẽ phải đi tù một thời gian. Sau đó hắn đưa cho Khang rất nhiều tiền và bảo anh trốn đi.

Về phía công an, khi vừa mở máy tính lên vô cùng bất ngờ khi thấy dữ liệu hệ thống đang bị xóa trắng. Hiếu mừng thầm liền vội chối tội ngay: "Chuyện này không liên quan đến tôi".

Lúc này, một hacker công nghệ từng được Hiếu thuê làm việc được công an mời vào. Tên này méo mặt nói: "Anh ơi chậm mất rồi".

Sau khi bắt Hiếu, Đại tá Giang (NSND Trung Anh) trực tiếp hỏi cung. Tuy nhiên, tên này liên tục quanh co chối tội vì biết công an không có chứng cứ buộc tội mình.

"Ngoài anh ra còn ai nắm quyền admin TNS?", Đại tá Giang hỏi.

"Mình tôi thôi!", Hiếu nói.

"Vậy anh nói gì về trường hợp ngày hôm nay?", Đại tá Giang tiếp tục chất vấn.

"Tôi không biết gì, tôi hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ anh nên hỏi người của các anh", Hiếu nhất quyết không chịu nhận tội.

Nghe tin Hiếu mobile bị bắt, ông Đức (Vĩnh Xương) "ba chân bốn cẳng" về giải quyết gấp vụ việc. Trong khi đó, ông Phát (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) - Chủ tịch tỉnh đứng ngồi không yên sợ bị ảnh hưởng.

Ông Phát hỏi ông Đức vụ này phía công ty hay do cá nhân phạm tội. Ông Đức nhanh nhảu đổ lỗi cho Hiếu và báo trước việc công ty phải tạm thời đóng cửa một thời gian để phục vụ công tác điều tra.

"Ngay lập tức phải họp với Sở Khoa học công nghệ nhanh chóng giải quyết đi. Không thể để gói thầu số hóa bị chậm trễ được. Một việc nữa, phải xử lý truyền thông thật tốt tránh để báo chí đưa tin sai sự thật sẽ làm xấu đi hình ảnh của tỉnh", ông Phát dặn dò ông Đức.

"Mong anh có lời bên lãnh đạo công an tỉnh", ông Đức nhờ đàn anh có lời với bên công an.

"Chắc cục sẽ ủy thác cho công an tỉnh xử lý đám thằng Hiếu ạ".

Ông Phát nhận lời và gọi điện ngay cho phía công an tỉnh.

Sau khi vây bắt Hiếu để điều tra, Đại tá Giang đã có cuộc họp nhanh với công an tỉnh Đông Bình trước khi trở về Hà Nội. Đại tá Bùi Việt (NSƯT Tạ Minh Thảo) đề nghị giao vụ này cho công an tỉnh điều tra.

"Tôi đề nghị giao vụ này cho chúng tôi mở rộng. Bởi vì hiểu Đông Bình chỉ có người của Đông Bình", Đại tá Việt nói.



Đại tá Giang cho biết trong vụ này có nhiều khuất tất khiến phía công an đã đi chậm một bước khiến bọn tội phạm nhanh chân xóa sạch bằng chứng.



"Có lẽ đó là điều mà chúng tôi đang băn khoăn nhất. Có kẻ nào đó đã gọi điện cho đối tượng Hiếu qua phần mềm viber ngay khi chúng tôi bước vào trụ sở của TN Mobile. Khi chúng tôi vào anh ta vừa kết thúc cuộc gọi. Số điện thoại đăng ký viber này là sim rác và hiện tại đã ngoài vùng phủ sóng", Đại tá Giang nói.

