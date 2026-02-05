Đầu tháng 2, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm phổ biến trên thị trường chỉ quanh 6%/năm, một số ngân hàng vẫn công bố mức lãi suất lên tới 9–9,65%/năm. Tuy nhiên, đây đều là các mức lãi suất "đặc biệt", chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng đáp ứng điều kiện rất cao về quy mô tiền gửi, từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Dẫn đầu thị trường về lãi suất tiết kiệm đặc biệt hiện nay là ABBank. Ngân hàng này đang công bố mức lãi suất lên tới 9,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng – mức cao nhất trong hệ thống hiện nay. Điều kiện đi kèm là khách hàng phải có số dư tiền gửi tối thiểu từ 1.500 tỷ đồng. Trong khi đó, với khách hàng thông thường, lãi suất niêm yết cùng kỳ hạn tại ABBank chỉ dao động quanh 6,3–6,5%/năm, tùy theo hình thức gửi tại quầy hay trực tuyến.

Xếp ngay sau ABBank là PVCombank, với mức lãi suất đặc biệt lên tới 9%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng. Đáng chú ý, để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần đáp ứng điều kiện số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhóm các ngân hàng đang công bố lãi suất đặc biệt. Trong khi đó, lãi suất niêm yết dành cho khách hàng phổ thông tại hai kỳ hạn trên chỉ ở mức 5,5%/năm và 6%/năm.

Một ngân hàng khác cũng duy trì chính sách lãi suất cao cho khách hàng lớn là Vikki Bank. Ngân hàng này niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,6%/năm, song với các khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất đặc biệt 8,4%/năm, tương đương cộng thêm biên độ 1,8%/năm so với lãi suất thông thường.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn, HDBank cũng duy trì mức lãi suất đặc biệt tương đối cao. Cụ thể, với kỳ hạn 13 tháng, ngân hàng này áp dụng lãi suất đặc biệt 8,1%/năm, trong khi lãi suất niêm yết tại quầy cho khách hàng thông thường chỉ ở mức 5,9%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất đặc biệt là 7,7%/năm, so với mức niêm yết phổ biến 5,7%/năm. Điều kiện áp dụng là số tiền gửi tối thiểu từ 500 tỷ đồng.

Tương tự, MSB cho biết lãi suất huy động cao nhất theo biểu niêm yết tại quầy cho kỳ hạn 12 tháng hiện ở mức 5,8%/năm. Tuy nhiên, với các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất đặc biệt lên tới 8%/năm cho cùng kỳ hạn.

Ở nhóm khách hàng cá nhân cao cấp, VPBank triển khai các chính sách ưu đãi riêng. Theo đó, khách hàng thuộc phân khúc Diamond, gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên, có thể được hưởng mức lãi suất khoảng 7,7%/năm – cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng áp dụng cơ chế cộng thêm 1–1,5%/năm so với lãi suất niêm yết cho khách hàng gửi tiền tại quầy, tùy theo quy mô và phân hạng khách hàng.

Ngân hàng số Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ; mức lãi suất niêm yết cao nhất của ngân hàng này hiện là 7,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng.

Với tài khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng, OCB niêm yết lãi suất 6,7%/năm cho kỳ hạn 12–15 tháng; 6,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; 7%/năm cho kỳ hạn 21 tháng; 7,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Trong khi đó, Viet A Bank áp dụng lãi suất trên 6%/năm đối với sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, với mức lãi suất dao động từ 6,0%/năm cho kỳ hạn 6 tháng đến 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, điều kiện số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, giao dịch tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với các khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng, Bac A Bank nâng lãi suất lên 6,4%/năm cho kỳ hạn 6–8 tháng; 6,45%/năm cho kỳ hạn 9–11 tháng; 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 13–15 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 18–36 tháng.

Nam A Bank áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 6,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, với điều kiện số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.