Chủ nhà chốt lời đúng đỉnh: Ôm 23 tỷ bán chung cư gửi ngân hàng thu lãi 115 triệu mỗi tháng, rồi ở nhà thuê chờ BĐS giảm giá mới mua

Bán chung cư ở giá đỉnh, chuyển sang ở nhà thuê

Cách đây hơn 1 tháng, chị Minh Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) đã bán căn chung cư rộng 160m2 tại khu Ngoại Giao đoàn với giá 23 tỷ đồng. Cách đây 6 năm, chị Lan mua liền 2 căn hộ liền nhau với giá 7 tỷ rồi đập thông, cải tạo lại thành một không gian sống rộng rãi gồm phòng khách lớn và 3 phòng ngủ để ở lâu dài.

Khi thấy mặt bằng giá chung cư trên thị trường tăng mạnh, chị Lan chỉ “ướm thử” môi giới quen để hỏi xem căn hộ của mình nếu bán thì đang được định giá bao nhiêu. Sau khi tính toán, môi giới cho biết căn hộ có thể đạt mức khoảng hơn 20 tỷ đồng và nếu chị đồng ý bán, họ có thể dẫn ngay khách có thiện chí đến xem. Chị Lan cho biết lúc đó bản thân chỉ nghĩ khảo giá cho biết, thậm chí bán cũng theo kiểu “bán chơi chơi”, nghĩ rằng "hét" với giá cao hơn 140 triệu đồng/m2.

Thế nhưng, vài tuần sau, môi giới đã đưa khách đến xem nhà. Khách tỏ ra rất ưng ý không gian căn hộ sau khi đập thông, từ diện tích, công năng đến vị trí. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh gọn, người mua đồng ý ngay mức giá 23 tỷ đồng mà không hề mặc cả. “Căn hộ của tôi được bán chỉ trong vòng vài tuần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chính tôi cũng không ngờ. Nhưng căn bản là tôi thấy mình bán được giá”, chị Lan kể.

Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc, chị Lan lập tức đi tìm thuê một căn hộ khác ngay trong cùng tòa nhà để ở. Chỉ chưa đầy một tuần sau, chị bàn giao lại căn nhà cho khách. Việc thuê nhà trong cùng khu giúp gia đình chị không phải xáo trộn sinh hoạt, con cái vẫn học hành, đi lại như cũ. Chi phí thuê khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Ban đầu, chị Lan dự tính dùng toàn bộ số tiền 23 tỷ đồng để mua một căn biệt thự vùng ven, tầm giá 23–26 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, chị nhận thấy thị trường bất động sản bắt đầu có dấu hiệu chững lại, giao dịch chậm hơn, trong khi lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng. “Tôi thấy thời điểm này mua cũng chưa hẳn đã tốt, nên quyết định tạm dừng để nghe ngóng thêm”, chị Lan chia sẻ.

Thay vì vội vàng xuống tiền, chị gửi toàn bộ 23 tỷ đồng vào ngân hàng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gần 6%/năm. Theo tính toán của chị, mỗi tháng tiền lãi nhận được vào khoảng 115 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thuê nhà 20 triệu đồng/tháng, chị vẫn dư ra khoảng 95 triệu đồng. “Coi như vừa có chỗ ở, vừa có tiền lãi hàng tháng đút túi, lại không phải chịu áp lực mua bán lúc thị trường chưa rõ xu hướng”, chị Lan chia sẻ.

Nhìn lại thương vụ vừa qua, chị Lan cho rằng mình đã "cắt lãi đúng đỉnh", thời điểm giá lên cao, thanh khoản tốt, khách mua quyết rất nhanh và không hề mặc cả. Trong khi đó, theo quan sát cá nhân của chị, phân khúc chung cư hiện nay đang có nguồn cung ngày càng lớn, giá đã tăng mạnh trong thời gian dài nên dư địa tăng thêm không còn nhiều. Việc bán ra lúc này giúp chị chủ động cầm tiền mặt, tránh rủi ro nếu thị trường đảo chiều, tài sản của chị xuống giá.

Với kế hoạch mua biệt thự vùng ven, chị Lan khẳng định không từ bỏ mà chỉ lùi lại một nhịp. Chị chấp nhận thuê nhà thêm vài tháng, gửi tiền ngân hàng lấy lãi đều đặn, đồng thời quan sát diễn biến thị trường. “Khi thị trường điều chỉnh rõ ràng hơn, chờ giá xuống mới mua. Tôi dự đoán tầm cuối năm 2026 mua có thể sẽ được mức giá hợp lý”, chị nói. Với chị Lan, đây là một quyết định mang đậm tính cá nhân: chốt lời chung cư khi đạt đỉnh, giữ tiền an toàn và kiên nhẫn chờ cơ hội chuyển sang nhà thấp tầng vào thời điểm phù hợp.

Đà tăng giá chung cư đã chậm lại

Thực tế, sau khi giá chung cư thứ cấp tăng liên tiếp hơn 2 năm qua, thị trường chung cư Hà Nội đã có dấu hiệu chững lại từ cuối quý 4/2025.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại OneHousing cho hay, dấu hiệu sụt giảm thanh khoản đã xuất hiện từ quý 4/2025, sau ba quý duy trì thanh khoản cao. Dữ liệu của One Housing chỉ ra thị trường Hà Nội và vùng ven ghi nhận khoảng 9.500 giao dịch chung cư chuyển nhượng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Vị này cho rằng, giao dịch và giá chung cư thứ cấp khó tăng nóng trong 2026 mà chủ yếu đi ngang. Lý do là mặt bằng giá chuyển nhượng "đã tiệm cận vùng đỉnh". Đơn giá thứ cấp đã tăng liên tục 7 quý, đến quý 3/2025 đã ngang bằng với giá sơ cấp. Tính đến cuối năm 2025, giá căn hộ thứ cấp khu vực Hà Nội đạt khoảng 90 triệu đồng/m2, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Trong khi nguồn cung mới và dự kiến bàn giao rất lớn, đạt khoảng 35.000-40.000 căn trong năm 2026.

"Phân khúc chung cư - vốn dẫn dắt thị trường thời gian qua đang đảo chiều rõ rệt. Nguồn cung mới sẽ góp phần làm dịu đà tăng giá bán, đồng thời khiến tâm lý đầu cơ, lướt sóng suy giảm", ông Trung cho hay.

Ông Lê Đình Chung - Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản VARS - cho biết, tại Hà Nội, giá bán chung cư đã tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhiều khu vực ghi nhận mức tăng từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi căn. Tuy nhiên, đến cuối năm, đà tăng có xu hướng chậm lại, xuất hiện tình trạng rao bán "cắt lỗ" của một bộ phận nhà đầu tư mua theo tâm lý FOMO trong giai đoạn tăng nóng.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, chi nhánh Hà Nội cũng cho biết, giá thứ cấp trung bình căn hộ trong quý 4/2025 gần như không đổi so với quý 3/2025. Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đã giảm xuống còn 24%, thấp hơn mức đỉnh 26% của quý 3/2025.

Bà An thông tin, sự hạ nhiệt này diễn ra gần thời điểm cuối năm, được lý giải bởi các yếu tố bao gồm: mặt bằng giá đã tăng mạnh trong các quý trước, nguồn cung sơ cấp dồi dào đã và đang thu hút dòng vốn của người mua, và phản ứng ban đầu của tâm lý người mua trước việc lãi suất tăng.

Theo dữ liệu của CBRE, thị trường căn hộ Hà Nội năm 2026 kỳ vọng nguồn cung mới dự kiến đạt khoảng 33.000 căn.

Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, nếu nguồn cung tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, giá chung cư Hà Nội có thể chững lại, thậm chí đi ngang trong một giai đoạn dài.

Theo bà An, giá chung cư không thể tăng mãi mà chỉ tăng đến một ngưỡng phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Bà cho biết diễn biến tại Hà Nội hiện nay khá giống với những gì đã xảy ra tại TP.HCM vài năm trước, khi giá chung cư từng tăng mạnh rồi chững lại, thậm chí giảm nhẹ trong một thời gian dài, trước khi phục hồi trở lại cùng với sự sôi động của thị trường.

Phương Hoàng