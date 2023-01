Đầu năm xem review cận cảnh 1 ca nâng mũi bằng sụn sinh học, vỏn vẹn trong 45 phút mà hiệu quả lột xác không ngờ

Nhiều người đánh giá mũi là bộ phận dễ đụng chạm dao kéo nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể chủ quan, để rồi tự biến mình thành nạn nhân của những "thảm họa" phẫu thuật thẩm mỹ lúc nào không hay.

Nâng mũi là một thủ thuật thẩm mỹ thay đổi và tái tạo dáng mũi. Khi thực hiện, bác sĩ sẽ cân chỉnh lại mũi sao cho phù hợp với khuôn mặt, giúp nhan sắc hài hòa, thanh thoát hơn.



Nếu muốn ca phẫu thuật nâng mũi thành công, cũng như giữ được chiếc mũi đẹp "bất chấp thời gian" thì việc tìm hiểu về toàn bộ quy trình nâng mũi là vô cùng cần biết. Điều đó sẽ giúp bạn hình dung được quá trình phẫu thuật ra sao, từ đó đưa ra những sự chuẩn bị ban đầu chu toàn hơn. Bên cạnh đó, bạn còn xác định được phương pháp nâng mũi phù hợp với bản thân, cũng như tự đánh giá chính xác cơ sở y tế đó liệu có an toàn, hay bác sĩ có đủ chuyên môn không…

Review cận cảnh 1 ca nâng mũi bằng sụn sinh học, vỏn vẹn trong 45 phút.

Nếu bạn tò mò cụ thể quy trình một ca nâng mũi sẽ diễn ra như thế nào, hôm nay hãy cùng theo dõi hành trình của chúng tôi khi đến review cận cảnh 1 ca thực hiện nâng mũi bằng sụn sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội. Bác sĩ trực tiếp thực hiện là Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy (Phó Trưởng Khoa Hàm mặt Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang).

Quá trình thực hiện một ca nâng mũi thường mất khoảng 45 phút.

Bước 1: Để có một ca nâng mũi kết quả tốt, bước đầu tiên bác sĩ sẽ phải tư vấn và thăm khám tình trạng mũi cho chị em. Sau đó đưa ra lựa chọn dáng mũi và chất liệu sụn tốt nhất, phù hợp nhất.

Bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy khám và tư vấn cho khách hàng.

Bước 2: Sau khi được bác sĩ khám và tư vấn. Chúng ta chưa bắt đầu vào bước phẫu thuật ngay đâu nhé! Mà ngay lúc này, chị em sẽ được y tá thực kiểm tra sức khỏe tổng quát bằng cách thử thuốc, thử máu, đo huyết áp... xem có đủ điều kiện để thực hiện nâng mũi hay không.

Bước 3: Nếu như bác sĩ xác nhận chị em đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện nâng mũi, chị em sẽ được tiến hành tiền mê. Đây là bước giúp chị em có cảm giác hơi liu riu buồn ngủ, không có cảm giác đau đớn nào trong suốt quá trình thực hiện nâng mũi.

Khách hàng được y tá tiến hành tiền mê.

Điểm khác biệt khi nâng mũi tại bệnh viện so với các cơ sở thẩm mỹ khác là được thực hiện tiền mê. Bởi chỉ có ở bệnh viện mới đầy đủ cơ sở vật chất và được cấp giấy phép để làm điều này.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy, bước khó khăn nhất khi nâng mũi là tạo dáng mũi. BS cần phải có đôi bàn tay khéo léo, linh hoạt để tạo dáng mũi vừa hài hòa khuôn mặt lại vừa hợp phong thủy, mang lại tài lộc. Cuộc nâng mũi sẽ kéo dài 30 - 45 phút vô cùng nhẹ nhàng, không gây đau đớn.

Bác sĩ sử dụng sụn sinh học mềm mại, dáng mũi Sline để cân chỉnh dáng mũi cho khách hàng.

Bước 4: Sau 45 phút thực hiện, ca nâng mũi sẽ hoàn thiện. Sau khi nâng, chị em sẽ được nghỉ ngơi, chườm lạnh 15 phút để hồi phục và khỏe khoắn hơn trước khi bước vào phần tư vấn hậu phẫu cùng bác sĩ.

Khách hàng sở hữu chiếc mũi cao tự nhiên, nhan sắc hài hòa sau khi nâng mũi.

Bước 5: Bác sĩ kê đơn thuốc uống, hướng dẫn cho chị em cách vệ sinh mũi và thời điểm cần đi cắt chỉ.

Bác sĩ chuyên khoa II Cao Ngọc Duy cho hay, phương pháp nâng mũi hướng tới khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa, làm đẹp hình dáng mũi nhờ sử dụng sụn nhân tạo một cách an toàn. Hoặc những trường hợp sau: Mũi thấp, lệch, vẹo, mất cân đối. Mũi bị biến dạng do những lí do khách quan.

Một số lưu ý "vàng" sau khi nâng mũi để mũi sớm ổn định

- Sau khi thực hiện, bệnh nhân nên tránh nước vùng phẫu thuật. Giữ nguyên băng cố định sống mũi trong 7 ngày.

- Vệ sinh bằng nước muối và dung dịch Betadine nhẹ nhàng trong 1 tuần sau phẫu thuật. Trong tuần đầu chú ý hoạt động nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh lên mũi.

- Ngoài ra, bệnh nhân cần tránh các chất kích thích và đồ ăn gây dị ứng. Cố gắng nằm ngửa trong vòng 1 tuần đầu.

- Sau 7 ngày tới khám lại và cắt chỉ. Tránh làm việc nặng trong 1 tuần đầu. Uống thuốc tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ.