Đầu năm “sống xanh” với 4 ý tưởng trang trí không gian sống cực “nghệ” từ thực vật

1. Atlas thực vật

Atlas thực vật là tài liệu dùng cho việc giảng dạy và nghiên cứu thực vật. Khi các nhà thám hiểm, nhà thực vật và nhà tự nhiên học khám phá thế giới thực vật, họ sử dụng bút để ghi lại các loài thực vật. Theo thời gian, các nhóm nhà minh họa thực vật xuất hiện và phát hành nhiều tập bản đồ thực vật.

Cũng vì vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật nên tập bản đồ thực vật được nhiều người dùng làm đồ trang trí cho không gian học tập, làm việc. Bạn có thể tìm thấy những tập bản đồ thực vật dễ dàng trên các trang thương mại điện tử hoặc tại nhà sách. Sau đó, chọn lọc các mẫu yêu thích để dán trực tiếp lên tường nhà. Cách dán là tùy bạn sáng tạo ra có thể là ngẫu hứng hoặc theo một quy tắc nhất định.

Đặt tập bản đồ thực vật trong khung tranh và treo tường trang trí giúp trông chúng nghệ thuật hơn rất nhiều. Ngoài ra, cách làm này cũng bảo quản mẫu bản đồ thực vật tốt hơn.

2. Tranh thực vật vẽ tay

Sử dụng những bức tranh thực vật vẽ tay cũng là một ý tưởng để mang đến không gian sống gia đình bạn hơi thở của cỏ cây và đất.

Những bức tranh bằng màu nước mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, nên thơ rất thích hợp để dùng trang trí phòng ngủ.

Gần đây, vẽ tranh bằng màu sáp dầu là xu hướng đang hot. Không chỉ cho bạn khoảng thời gian thoải mái sáng tạo theo ý tưởng của riêng mình, dùng những mẫu hoa lá do chính mình vẽ còn tạo ra được dấu ấn riêng trong không gian sống gia đình.

3. In hình thực vật thủ công

Phương pháp in hình thực vật cổ xưa và lãng mạn, sử dụng cỏ cây để vẽ và in hình dạng, màu sắc của chúng lên vải để may quần áo, khăn tay, rèm cửa. Mỗi tác phẩm được tạo ra mang đầy vẻ đẹp của thiên nhiên.

Đây là một phương pháp khá đơn giản mà bạn có thể bắt tay làm ngay lúc này. Để có thể thực hiện bạn cần chuẩn bị: vải, búa, băng keo, giấy bóng và các loại lá tươi. Đầu tiên, bạn cần ngâm lá trong nước muối trong khoảng nửa tiếng.

Sau khi lau sạch thì cố định lá trên vải bằng băng dính và dùng giấy bóng che lên bề mặt. Bạn dùng lực nhẹ đập búa xuống, thời gian đập càng lâu thì màu sắc, hình dạng của lá cây trên vải càng rõ nét. Vậy là bạn đã có được một tác phẩm tự tay mình làm ra dùng trang trí nhà rồi. Với miếng vải này bạn có thể dùng làm khăn trải bàn hoặc rèm cửa đều là ý tưởng hay.

Nếu như cảm thấy cách in hình thực vật trên vải như vậy tốn nhiều thời gian và công sức thì bạn có thể sử dụng bột màu. Bạn chỉ cần nhúng lá hoặc hoa vào màu và đặt chúng lên vải, giấy trắng, ngay lập tức bạn sẽ nhận được một bức tranh trí đẹp ngay trước mặt.

4. Lá cây khô

Những chiếc lá khô cũng có thể sử dụng để trang trí không gian sống đầy nghệ thuật nếu bạn biết cách sắp đặt. Từ những chiếc lá nguyên vẹn đến lá bị sâu bọ gặm nhấm đều mang một vẻ đẹp riêng của mình.

Bạn nên đặt lá khô trong khung tranh kín gió để bảo quản được tốt nhất và cũng sử dụng lâu dài.

Theo home.ifeng

