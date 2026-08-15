Đầu mùa thu, đừng bỏ qua bí ngô: Loại quả dân dã được cho là tốt cho gan, hỗ trợ thị lực và bổ sung dưỡng chất

Khi thời tiết bắt đầu chuyển sang thu, những món ăn từ bí ngô thường xuất hiện nhiều hơn trong bữa cơm gia đình. Từ canh bí đỏ, cháo bí đỏ đến bí hấp, loại quả có màu vàng cam này vừa dễ chế biến, vừa có vị ngọt tự nhiên.

Điều đáng chú ý là bí ngô chứa nhiều beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Dưỡng chất này có vai trò quan trọng đối với sức khỏe mắt, đồng thời vitamin A còn tham gia vào chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Bí ngô có gì đáng chú ý?

Màu vàng cam đặc trưng của bí ngô đến từ nhóm carotenoid, trong đó beta-carotene là thành phần nổi bật. Khi được cơ thể hấp thu, beta-carotene có thể chuyển đổi thành vitamin A.

Đây cũng là lý do bí ngô thường được nhắc đến trong các chế độ ăn hướng tới sức khỏe thị lực. Vitamin A góp phần duy trì giác mạc và bề mặt mắt khỏe mạnh. Ngoài ra, bí ngô còn cung cấp vitamin C, vitamin E cùng lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất có liên quan đến việc bảo vệ mắt trước stress oxy hóa.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết vitamin A là dưỡng chất cần thiết để duy trì chức năng mắt và bảo vệ thị lực. Theo chia sẻ của bác sĩ trên báo VnExpress, vitamin A có thể được cung cấp từ nhiều nhóm thực phẩm, trong đó có các loại rau củ màu cam, vàng và xanh đậm.

Có thực sự "bổ gan"?

Bí ngô thường được quảng bá trong các bài viết về dinh dưỡng với những cụm từ như "bổ gan", "thanh lọc" hay "giải độc". Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn bí ngô có thể trực tiếp "làm sạch" hoặc điều trị bệnh về gan.

Gan vốn là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng chuyển hóa và đào thải trong cơ thể. Một thực phẩm đơn lẻ không thể thay thế cơ chế hoạt động tự nhiên của gan, càng không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị khi đã mắc bệnh.

Điểm đáng nói hơn nằm ở thành phần dinh dưỡng của bí ngô. Chất xơ giúp bữa ăn cân đối hơn, trong khi carotenoid và các vitamin chống oxy hóa góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Vì vậy, thay vì kỳ vọng bí ngô "giải độc gan", có thể xem đây là một loại rau quả giàu dinh dưỡng để đưa vào thực đơn một cách hợp lý.

Ăn bí ngô thế nào để có lợi?

Bí ngô có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, luộc, nấu canh hoặc nấu cháo. Những cách chế biến đơn giản thường giúp hạn chế lượng dầu, đường và muối bổ sung.

Nếu muốn tận dụng vị ngọt tự nhiên của bí, có thể kết hợp với các nguyên liệu khác như thịt nạc, tôm, đậu hoặc các loại rau củ. Cách này giúp bữa ăn đa dạng hơn thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Một điểm cũng cần lưu ý là không nên ăn bí ngô với tần suất quá dày trong thời gian dài. Tuổi Trẻ dẫn khuyến cáo rằng ăn bí ngô khoảng 2-3 lần mỗi tuần có thể phù hợp hơn so với việc sử dụng liên tục mỗi ngày.

Nguyên nhân là bí ngô giàu beta-carotene. Khi tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, cơ thể có thể tích lũy carotenoid và khiến da chuyển sang màu vàng cam, đặc biệt ở lòng bàn tay, bàn chân. Tình trạng này thường không nguy hiểm và có thể cải thiện khi giảm lượng thực phẩm giàu beta-carotene.

Người bệnh tiểu đường cũng nên chú ý

Bí ngô có vị ngọt tự nhiên nên không có nghĩa là có thể ăn không giới hạn. Người mắc đái tháo đường cần tính bí ngô vào tổng lượng carbohydrate trong khẩu phần và ưu tiên cách chế biến ít đường, ít chất béo.

Đặc biệt, các món bí đỏ dạng chè, súp kem hoặc món tráng miệng thêm nhiều đường sẽ khác hoàn toàn về giá trị dinh dưỡng so với bí hấp hoặc canh bí. Một bát bí ngô hấp đơn giản vì thế có thể là lựa chọn hợp lý hơn một món bí đỏ được thêm nhiều đường, kem hoặc chất béo.

Mùa thu ăn bí ngô, nhưng đừng thần thánh hóa

Bí ngô là thực phẩm dễ mua, dễ chế biến và có giá trị dinh dưỡng đáng kể. Beta-carotene, vitamin A, C, E, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật khiến loại quả dân dã này có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn cân bằng.

Tuy nhiên, những lời quảng cáo như "ăn bí ngô để bổ gan, giải độc" nên được hiểu theo hướng thận trọng. Bí ngô hỗ trợ cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, chứ không phải "thuốc bổ gan" hay phương pháp điều trị bệnh.

Mùa thu này, thay vì chạy theo những thực phẩm đắt tiền, một bát canh bí ngô nóng, một phần bí hấp hoặc cháo bí đỏ vừa phải cũng có thể là cách đơn giản để làm phong phú thực đơn gia đình. Quan trọng nhất vẫn là ăn đa dạng, đủ nhóm chất và duy trì lối sống lành mạnh.

Nếu đang mắc bệnh gan, tiểu đường hoặc có vấn đề về tiêu hóa, nên điều chỉnh khẩu phần theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thay vì tự áp dụng các chế độ ăn "thanh lọc" trên mạng.