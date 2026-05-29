Sản phụ ho nhẹ 1 tiếng, cả bệnh viện bước vào trạng thái báo động cấp cứu cao nhất

Trong phòng sinh, chị Vương đã đau đẻ suốt nhiều giờ liền. Giữa những âm thanh đều đều của máy theo dõi tim thai, người phụ nữ bất ngờ ho nhẹ một tiếng.

“Khụ…”

Tiếng ho không lớn, rất nhanh bị tiếng máy móc trong phòng lấn át. Nhưng nữ bác sĩ sản khoa đứng bên cạnh lập tức ngẩng phắt đầu lên.

“Cô vừa ho đúng không?”

“Sao vậy bác sĩ? Chỉ là hơi ngứa cổ thôi…”

Bác sĩ không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm vào sản phụ vài giây rồi nhanh chóng kiểm tra lại các chỉ số trên màn hình: huyết áp, nhịp tim, oxy máu… tất cả vẫn bình thường.

Nhưng linh cảm nghề nghiệp khiến cô thấy có điều gì đó không ổn.

Chỉ ít phút sau, sản phụ bắt đầu bứt rứt, tay chân quơ loạn, cơ thể co giật nhẹ rồi ý thức dần mơ hồ.

Sắc mặt bác sĩ lập tức thay đổi.

“Thuyên tắc ối!”

Ba chữ vừa vang lên, cả khoa sản gần như bước vào trạng thái báo động cao nhất.

Chỉ một câu nói khiến gần nửa bệnh viện lao vào cuộc chạy đua sinh tử

Ngay sau khi nghi ngờ sản phụ bị thuyên tắc ối, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp.

Bác sĩ sản khoa triển khai phương án “mổ lấy thai trong 5 phút”. Bác sĩ gây mê có mặt chỉ sau vài phút. Đội hồi sức tích cực (ICU) khẩn trương hỗ trợ. Khoa truyền máu lập tức chuẩn bị lượng máu lớn để cấp cứu

Các bác sĩ yêu cầu 10 đơn vị hồng cầu, 1000ml huyết tương, tiểu cầu, cùng nhiều chế phẩm máu khác. Đây được xem là “danh sách cấp cứu kinh điển” khi đối mặt với thuyên tắc ối, một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất.

Vì sao thuyên tắc ối được gọi là “tử thần phòng sinh”?

Theo các bác sĩ Trung Quốc, thuyên tắc ối có tỷ lệ xảy ra không cao, khoảng 1,9–7,7 ca trên 100.000 sản phụ. Tuy nhiên, một khi xuất hiện, tình trạng này cực kỳ nguy hiểm, từng có tỷ lệ tử vong lên tới 60–80%.

Dù y học hiện đại đã giúp cải thiện đáng kể khả năng cứu sống, đây vẫn là nỗi ám ảnh của rất nhiều bác sĩ sản khoa.

Thông thường, nước ối nằm trong tử cung và không tiếp xúc với máu của mẹ. Nhưng trong một số tình huống như: cơn co tử cung quá mạnh, nhau thai bất thường, vỡ ối sớm… nước ối cùng tóc, chất gây của thai nhi có thể bất ngờ đi vào mạch máu của người mẹ. Khi đó, cơ thể lập tức phản ứng dữ dội như đang chống lại “dị vật xâm nhập”.

Hệ miễn dịch bị kích hoạt quá mức, gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm trong thời gian cực ngắn. Đầu tiên là suy hô hấp cấp: sản phụ đột ngột khó thở, tức ngực, ho dữ dội. Sau đó là tụt huyết áp nhanh chóng do phản ứng viêm toàn thân.

Nguy hiểm nhất là rối loạn đông máu. Máu có thể chảy không kiểm soát từ vết mổ, vết kim tiêm, thậm chí từ niêm mạc và da. Trong y khoa, tình trạng này được gọi là đông máu nội mạch lan tỏa (DIC).

Một bác sĩ sản khoa nhiều năm kinh nghiệm từng mô tả: “Thuyên tắc ối thường diễn tiến cực nhanh, ho một tiếng, ngã xuống rồi nguy kịch.”

Những cuộc giành giật sự sống trong phòng sinh

Nhiều trường hợp sản phụ từng được cứu sống ngoạn mục sau khi bị thuyên tắc ối tại Trung Quốc.

Có người đột ngột tím tái, hôn mê khi đang sinh con. Có sản phụ ngừng tim ngay trong phòng sinh, các bác sĩ vừa ép tim vừa mổ lấy thai khẩn cấp suốt hàng chục phút mới cứu được cả mẹ lẫn con.

Một trường hợp khác mất tới 12.000ml máu, tương đương gần gấp đôi lượng máu toàn cơ thể người bình thường.

Nhiều bác sĩ cho biết trong hàng chục năm làm nghề, họ chỉ gặp vài ca thuyên tắc ối, nhưng mỗi trường hợp đều trở thành ký ức không thể quên.

Bác sĩ khuyến cáo gì với mẹ bầu?

Các chuyên gia cho rằng dù không thể phòng ngừa hoàn toàn thuyên tắc ối, mẹ bầu vẫn nên: khám thai đầy đủ, lựa chọn bệnh viện có ICU, ngân hàng máu và đội ngũ cấp cứu sản khoa đầy đủ, đặc biệt chú ý những dấu hiệu bất thường khi chuyển dạ như khó thở, tức ngực, tim đập nhanh, cảm giác bất an đột ngột…

Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh mẹ bầu không nên quá hoang mang, bởi phần lớn các cơn ho trong phòng sinh chỉ là phản ứng thông thường. Việc chẩn đoán phải dựa trên nhiều dấu hiệu kết hợp chứ không chỉ một triệu chứng đơn lẻ.

Bài viết khép lại bằng chia sẻ khiến nhiều người xúc động:

“Phòng sinh là nơi chào đón sự sống mới, nhưng cũng là nơi các bác sĩ luôn phải sẵn sàng chạy đua với tử thần. Điều họ sợ nhất không phải mệt, mà là chữ ‘nếu như’.”

Nguồn: Sohu