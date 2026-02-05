Trong ngày 4/2, dư luận xứ Trung xôn xao khi đài truyền hình KBS của Hàn Quốc phát sóng bộ phim tài liệu mang tên Bí Mật Sinh Lão Bệnh Tử Của Nghệ Sĩ. Đáng chú ý, chương trình đã lần đầu công bố nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Từ Hy Viên. Thông tin này chưa từng được công bố trước đó, được cho là do đích thân nam ca sĩ Koo Jun Yup - chồng Hàn của Từ Hy Viên, tiết lộ.

Trong chương trình còn xuất hiện hình ảnh Koo Jun Yup đội mưa tới tảo mộ Từ Hy Viên. Trước ống kính, nam ca sĩ thực hiện nghi lễ quỳ lạy kiểu Hàn Quốc, và còn rưng rưng nước mắt: "Hy Viên nằm đó còn vất vả hơn tôi nữa", khiến MC không cầm được nước mắt.

Bộ phim tài liệu cũng ghi lại quá trình Koo Jun Yup lên ý tưởng và xây dựng tượng tưởng niệm cho bà xã. Ekip sản xuất đã sử dụng toàn cảnh từ xa và đã được nam ca sĩ họ Koo cho phép ghi hình, phát sóng.

Công chúng xứ Trung xôn xao trước bộ phim tài liệu của Hàn Quốc về Từ Hy Viên - Koo Jun Yup. Ảnh: 163

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng xứ Trung hiện tranh cãi rầm rộ xung quanh chi tiết Koo Jun Yup cho phép ekip Hàn quay phim, chụp hình, biến hoạt động tưởng niệm riêng tư thành buổi phát sóng công khai trên sóng truyền hình.

Chưa dừng lại ở đó, tờ 163 còn đặt ra nghi vấn Koo Jun Yup tiết lộ nguyên nhân cái chết của Từ Hy Viên với chương trình Hàn Quốc trong khi chưa được sự cho phép từ gia đình vợ. Ngoài ra, bức tượng tưởng niệm Từ Hy Viên do Koo Jun Yup phụ trách thiết kế cũng bị nhận xét là không hề giống với cố diễn viên.

Xâu chuỗi tất cả các thông tin nêu trên, Koo Jun Yup bị tố chỉ làm màu, diễn sâu trước ống kính chứ không hề thương xót vợ thật lòng. Theo nhiều khán giả, chỉ riêng việc Koo Jun Yup không tạo ra nổi 1 bức tượng cho giống với Từ Hy Viên dù tiết lộ đã mất thời gian dài chuẩn bị đã cho thấy anh không thành tâm.

Nhiều khán giả còn gay gắt lôi lại chuyện Koo Jun Yup dù biết sức khỏe Từ Hy Viên không tốt, không nên đi chơi xa nhưng lại không hề có động thái ngăn cản bà xã thực hiện chuyến du lịch tới Nhật ngay trước khi qua đời.

Koo Jun Yup hứng "gạch đá" sau khi bộ phim tài liệu về Từ Hy Viên được lên sóng mới đây. Đáng chú ý, bức tượng Từ Hy Viên do anh phụ trách thiết kế bị nhận xét là không giống cố diễn viên. Ảnh: 163

Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ họ Koo hiện cũng đang phải đối mặt với cáo buộc lợi dụng cái chết của vợ để lên truyền hình tìm kiếm độ thảo luận và thu hút sự chú ý từ công chúng. Nhiều netizen suy đoán nam nghệ sĩ Hàn Quốc cố tình làm vậy để nhằm đạt được mục đích kiếm tiền.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có không ít người dùng mạng xứ Trung đã lên tiếng bênh vực Koo Jun Yup khi nhấn mạnh, nếu nam ca sĩ đóng kịch, diễn sâu thì không thể nào có chuyện suốt 1 năm qua liên tục được bắt gặp buồn bã bên mộ vợ. Ngoài ra theo những khán giả này, việc Koo Jun Yup sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản do Từ Hy Viên để lại cũng cho thấy anh không phải người tham tiền và yêu nữ diễn viên thật lòng thật dạ.