Nóng: Thu hồi bánh ăn dặm cho trẻ Gerber do bột làm bánh không an toàn

Công ty Gerber Products mới đây thông báo, đang tiến hành thu hồi tự nguyện một số lô bánh quy Gerber® Arrowroot vì lý do thận trọng.

Theo đó, lô bánh này có khả năng chứa các mảnh nhựa mềm hoặc giấy không nên ăn. Nguyên nhân thiếu sót trầm trọng được cho là đến từ nhà cung cấp bột sắn.

"Chúng tôi hiện không còn hợp tác với nhà cung cấp bột này nữa", Gerber Products khẳng định.

Người dùng so sánh số lô sản xuất ở vùng khoanh đỏ để biết có phải sản phẩm đang bị thu hồi

Cũng theo thông báo, đợt thu hồi này chỉ áp dụng cho một số lô sản phẩm bánh quy bột sắn Gerber® 5.5oz được sản xuất từ ​​ngày 2 tháng 7 năm 2025 đến tháng 9 năm 2025. Tại Hoa Kỳ, đợt thu hồi này có hiệu lực trên toàn quốc.

"Mã lô sản phẩm có thể được tìm thấy ở mặt sau của bao bì sản phẩm. Vui lòng sử dụng hình ảnh tham khảo bên dưới và tìm mã lô 10 chữ số trước ngày hết hạn sử dụng", nhà sản xuất hướng dẫn.

Với những người tiêu dùng đã mua bánh quy Gerber® Arrowroot thuộc lô bị thu hồi không nên cho con mình ăn sản phẩm này và có thể trả lại sản phẩm cho nhà bán lẻ nơi đã mua để được hoàn tiền.

"Mặc dù chưa có trường hợp mắc bệnh hoặc bị thương nào được báo cáo, chúng tôi vẫn hành động hết sức thận trọng sau khi nhận được thông báo thu hồi sản phẩm từ nhà cung cấp. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và sẽ hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình xem xét của họ.

Bánh ăn dặm Gerber là thương hiệu uy tín đến từ Hoa Kỳ

Chất lượng, sự an toàn và tính toàn vẹn của sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm này. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự lo ngại hoặc bất tiện nào mà hành động này gây ra cho phụ huynh, người chăm sóc và khách hàng bán lẻ", Công ty Gerber Products thông báo.

Bánh ăn dặm Gerber là thương hiệu uy tín đến từ Hoa Kỳ thuộc một tập đoàn chuyên về thực phẩm và thức uống lớn nhất thế giới.

Gerber đã sản xuất hàng tỷ sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cho trẻ em trên khắp thế giới. Trong đó, bánh ăn dặm là một trong những sản phẩm nổi bật.