Du khách Nhật "đổ gục” trước bánh mì Hà Nội: Ăn một miếng đã mê, dân mạng còn chỉ thêm cách chấm sữa đặc mới "đúng bài”

Hà Nội có một kiểu khiến du khách dễ "dính”: Không cần món ăn quá cầu kỳ, đôi khi chỉ một chiếc bánh mì nóng vừa ra lò hay chiếc bánh su kem nhỏ xinh mua vội trên đường cũng đủ để người ta nhớ mãi. Mới đây, trải nghiệm của một du khách Nhật Bản khi khám phá những món bánh bình dân ở Hà Nội đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều thú vị là anh không chỉ bất ngờ trước hương vị của bánh mì Việt Nam mà còn dành nhiều lời khen cho chiếc bánh su kem, đến mức có những khoảnh khắc anh phải thốt lên vì quá thích thú.

Câu chuyện càng trở nên vui hơn khi cư dân mạng Việt Nam lập tức vào "bổ túc kiến thức”: Bánh mì ngon rồi, nhưng nếu muốn trải nghiệm đúng kiểu người Việt thì thử thêm sữa đặc, đặc biệt là loại sữa đặc quen thuộc trong những căn bếp Việt, sẽ còn có một phiên bản khác hẳn.

Từ một chiếc bánh mì đơn giản đến cú " sốc” vị giác của du khách Nhật

Theo nội dung trải nghiệm được chia sẻ, điểm dừng chân của du khách Nhật là một tiệm bánh trên phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điều khiến anh chú ý đầu tiên lại không phải một món ăn quá đặc biệt mà là chiếc bánh mì quen thuộc, thứ có thể dễ dàng bắt gặp ở rất nhiều góc phố Việt Nam. Với người Việt, bánh mì gần như đã quá quen đến mức đôi khi chúng ta quên mất rằng một chiếc bánh ngon thực sự cần rất nhiều yếu tố: Vỏ bánh phải có độ giòn vừa đủ, bên trong không được khô, mùi bột và men phải thơm, khi ăn không bị cảm giác nặng bụng và đặc biệt là phải giữ được độ tươi mới.

@hitoshi.mission

Trong trải nghiệm của mình, vị khách Nhật tỏ ra bất ngờ trước chính phần bánh mì tưởng như đơn giản ấy. Anh cho rằng bánh mì ở Nhật thường có cách thưởng thức khác, đôi khi cần thêm bơ, mứt hoặc những loại nhân đi kèm để tạo thêm vị. Trong khi đó, bánh mì Việt Nam có thể gây ấn tượng ngay từ bản thân chiếc vỏ bánh. Khi vừa nóng, lớp ngoài có độ giòn nhẹ, bên trong vẫn mềm và thơm, vì thế dù không cần quá nhiều thứ cầu kỳ, nó vẫn có thể tạo cảm giác ngon miệng.

Đây cũng là điểm thú vị của bánh mì Việt Nam: Món ăn này không nhất thiết phải "lên đồ” thật nhiều mới hấp dẫn. Một ổ bánh mì ngon có thể được ăn theo rất nhiều cách, từ chấm sữa đặc, ăn cùng trứng, pate, thịt nguội cho đến kẹp đủ loại nhân. Cùng một loại bánh nhưng mỗi người lại có thể tìm được cách thưởng thức phù hợp với khẩu vị của mình.

@hitoshi.mission

Với du khách nước ngoài, trải nghiệm ấy càng thú vị bởi họ không có sẵn những ký ức tuổi thơ gắn với bánh mì như người Việt. Một người Việt có thể nhìn ổ bánh mì và nghĩ ngay đến bữa sáng vội vàng trước giờ làm, món ăn mua trên đường đi học hoặc chiếc bánh được bố mẹ mua về sau một buổi chiều. Còn với khách du lịch, đó lại là một phát hiện mới trong hành trình khám phá Hà Nội. Chính sự khác biệt về trải nghiệm khiến một món ăn rất bình thường với người bản địa có thể trở thành điều đáng nhớ với người nước ngoài.

Địa chỉ được nhắc đến trong trải nghiệm này là Bánh mì Hoan, tại số 49 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Đây là địa chỉ quen thuộc với những người thích các món bánh bình dân, trong đó bánh mì và bánh su kem là những món được nhiều thực khách tìm đến. Việc một du khách Nhật tình cờ ghé qua rồi dành nhiều lời khen cho những chiếc bánh ở đây cũng khiến câu chuyện nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội. Với khách du lịch, một địa chỉ cụ thể như Bánh mì Hoan cũng dễ trở thành điểm dừng chân thú vị trong hành trình khám phá ẩm thực Hà Nội, nhất là khi món ăn không quá cầu kỳ nhưng lại mang đúng tinh thần “thấy ngon thì ghé ăn” rất đặc trưng của phố xá Thủ đô.

Bánh su kem cũng là " cú hit” khiến vị khách Nhật thích thú

Nếu bánh mì khiến vị khách Nhật bất ngờ bởi sự đơn giản thì bánh su kem lại đem đến một cảm giác hoàn toàn khác. Chiếc bánh nhỏ với lớp vỏ mềm, bên trong là phần kem đầy đặn, béo nhưng không quá nặng vị khiến anh thể hiện rõ sự thích thú ngay sau khi thưởng thức. Cách mô tả đầy cảm xúc của vị khách khiến món bánh vốn rất quen thuộc với người Việt bỗng trở nên hấp dẫn theo một góc nhìn khác.

Đặc biệt, hình ảnh anh vừa thưởng thức bánh vừa chia sẻ cảm nhận khiến câu chuyện có màu sắc khá đáng yêu. Với nhiều người, bánh su kem đơn giản chỉ là món ăn vặt, thích thì mua vài chiếc ăn cho vui miệng. Nhưng khi được đặt vào trải nghiệm của một du khách đang khám phá Hà Nội, nó lại trở thành một phần của ký ức du lịch. Không phải món ăn đắt tiền, không cần nhà hàng sang trọng, chỉ cần một chiếc bánh vừa miệng cũng đủ khiến người ta nhớ đến một thành phố.

@hitoshi.mission

Điều này thực ra khá đúng với cách nhiều du khách khám phá ẩm thực Hà Nội. Sau khi thử những món nổi tiếng như phở, bún chả hay các món ăn đặc trưng, không ít người lại bắt đầu chú ý đến những thứ nhỏ hơn: Một hàng bánh trên phố, một quán chè, một chiếc bánh rán, một cốc cà phê hay món ăn vặt được người địa phương mua mỗi ngày. Những món ấy không nhất thiết phải được giới thiệu như "đặc sản quốc dân”, nhưng lại giúp du khách hiểu thêm về nhịp sống của thành phố.

Và bánh mì cũng nằm trong nhóm món ăn như thế. Nó vừa tiện, vừa dễ ăn, giá cả đa dạng và xuất hiện ở gần như mọi khu vực. Đặc biệt với khách du lịch, việc đứng bên một con phố Hà Nội, cầm trên tay một chiếc bánh còn nóng và ăn ngay tại chỗ đôi khi lại là trải nghiệm đáng nhớ hơn một bữa ăn được chuẩn bị quá chỉn chu.

@hitoshi.mission

Dân mạng Việt Nam lập tức " bắt bài”: Bánh mì ngon nhưng thử chấm sữa đặc đi!

Câu chuyện về chiếc bánh mì nhanh chóng kéo theo một màn bình luận rất đặc trưng của cư dân mạng Việt Nam. Không ít người đồng tình rằng bánh mì như vậy đã ngon, nhưng vẫn cho rằng vị khách Nhật chưa khám phá hết "hệ sinh thái” của món bánh này. Một bình luận hài hước viết rằng: "Bro ăn bánh mì không à? Cũng ngon đó nhưng thử ăn với sữa đặc đi". Người khác còn nhiệt tình hướng dẫn cụ thể hơn, cho rằng nếu đã thử thì nên dùng sữa đặc quen thuộc của Việt Nam thay vì loại đóng tuýp có vị nhạt hơn.

Nghe có vẻ lạ với những người chưa từng thử, nhưng bánh mì chấm sữa đặc thực tế là một cách ăn rất đơn giản. Không cần nhân cầu kỳ, chỉ cần bánh mì nóng, xé một miếng vừa ăn rồi chấm vào sữa đặc là đã có sự kết hợp giữa vị giòn thơm của bánh và vị ngọt, béo của sữa. Đây cũng là kiểu ăn gợi nhiều ký ức tuổi thơ với một bộ phận người Việt, đặc biệt trong những bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ rất đơn giản.

@hitoshi.mission

Chính vì thế, phần bình luận mới trở nên thú vị. Thay vì tranh luận xem bánh mì Việt Nam có thực sự ngon như lời du khách nhận xét hay không, cư dân mạng lại đồng loạt "mở rộng menu” cho vị khách Nhật. Người thì rủ thử bánh mì với sữa đặc, người lại nhắc đến những món ăn khác ở Hà Nội, tạo cảm giác như đang nhiệt tình giới thiệu cho một người bạn nước ngoài những món mình từng ăn từ nhỏ.

Một bình luận còn đùa rằng: "Bánh ngon là phải có sữa ông Thọ”, cho thấy đôi khi trải nghiệm ẩm thực không chỉ nằm ở bản thân món ăn mà còn nằm ở cách người ta ăn nó. Cùng một chiếc bánh mì, nhưng khi chấm với sữa đặc, kẹp pate hay ăn cùng trứng, hương vị lại thay đổi hoàn toàn.

Có lẽ đây cũng là điều thú vị nhất trong câu chuyện của vị khách Nhật. Anh đến Hà Nội để thử một món bánh quen thuộc của Việt Nam, nhưng sau đó lại vô tình mở ra cả một cuộc trò chuyện về cách người Việt thưởng thức bánh mì. Với người địa phương, bánh mì có thể chẳng phải điều gì quá mới mẻ. Nhưng qua góc nhìn của một du khách nước ngoài, món ăn ấy lại trở nên đáng chú ý hơn bởi sự đơn giản, linh hoạt và khả năng kết hợp gần như không có giới hạn.

Hà Nội vẫn có rất nhiều món ăn nổi tiếng để du khách tìm đến, nhưng đôi khi thứ khiến người ta nhớ lâu lại không phải món ăn được quảng bá rầm rộ nhất. Có thể chỉ là chiếc bánh mì mua vội trên phố, chiếc bánh su kem đầy kem, một quán nhỏ không quá cầu kỳ hoặc một cách ăn rất bình thường mà trước đó họ chưa từng nghĩ tới. Với vị khách Nhật này, chuyến đi Hà Nội có thêm một kỷ niệm như thế: Một chiếc bánh mì khiến anh bất ngờ, một chiếc bánh su kem khiến anh thích thú và một loạt lời "mách nước” từ cư dân mạng Việt Nam rằng, nếu còn quay lại, nhất định phải thử thêm bánh mì chấm sữa đặc.

Và biết đâu, lần sau khi trở lại Hà Nội, anh sẽ không còn chỉ gọi một chiếc bánh mì nữa mà sẽ hỏi luôn: "Cho tôi bánh mì và sữa đặc, loại Việt Nam nhé!”.