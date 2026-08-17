Tháng 11/2024, An Tây đã bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan chức năng, An Tây cùng một số người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân, TikToker Nguyễn Đỗ Trúc Phương có liên quan đến chuyên án VN10 - chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam.

Thời điểm bị bắt, Andrea Aybar bật khóc nức nở nói, đã mất hết sự nghiệp, ma túy đã hủy hoại tất cả, từ cuộc sống, sự nghiệp đến tương lai của cô. Ngày 17/8, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, trong đó có ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây (Andrea Aybar).

Trước khi vướng vào vụ án liên quan đến ma túy, An Tây (Andrea Aybar Carmona) từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. Người đẹp gốc Tây Ban Nha từng gây chú ý với phong cách thời trang sành điệu, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân.

An Tây từng sinh sống tại một căn hộ thuộc khu vực Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM. Dự án nằm ven sông Sài Gòn, được thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng đến không gian sống xanh và thoáng đãng.

Căn hộ cũng được trang bị nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng tập, khu thể thao và các không gian sinh hoạt dành cho cư dân. Cô từng bày tỏ mong muốn sở hữu một căn hộ đủ rộng, có nhiều góc khác nhau để thuận tiện quay video đăng tải trên TikTok.

Trước khi vướng vào những ồn ào đời tư, An Tây từng là gương mặt quen thuộc của làng mẫu Việt. Người đẹp sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha và được bố mẹ đưa sang Việt Nam sinh sống từ năm 8 tuổi. Nhờ thời gian dài gắn bó với Việt Nam, cô sử dụng tiếng Việt thành thạo như tiếng mẹ đẻ.

Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng nổi bật, An Tây bắt đầu theo đuổi công việc người mẫu từ năm 15 tuổi. Cô từng đắt show quảng cáo, chụp hình và trình diễn thời trang, đồng thời thử sức với diễn xuất qua một số bộ phim như Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để Mai tính 2.

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, tên tuổi An Tây từng nhiều lần được nhắc đến bởi những tranh cãi liên quan đến hình ảnh và phát ngôn. Năm 2012, cô từng vấp phải phản ứng khi đăng tải một số hình ảnh bị nhận xét là phản cảm và có những phát ngôn gây tranh cãi.

Những năm sau đó, An Tây dần chuyển hướng sang xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Cô tích cực sản xuất nội dung, hợp tác với các thương hiệu và từng chia sẻ rằng công việc này giúp nguồn thu nhập của mình cải thiện đáng kể.