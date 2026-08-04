Đầu bếp nhắc: Chỉ cần đổi thứ tự một bước, cánh gà chiên nước mắm ngon hơn hẳn

Cánh gà chiên nước mắm là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình bởi lớp da vàng giòn, phần thịt bên trong mềm ngọt, phủ thêm lớp sốt mặn ngọt thơm lừng là đủ "hao cơm". Thế nhưng, không ít người thắc mắc vì sao làm đúng công thức mà gà vẫn không giòn, màu xỉn, thậm chí có vị hơi đắng. Theo nhiều đầu bếp, nguyên nhân lại nằm ở một thao tác rất phổ biến: cho nước mắm vào chảo quá sớm.

Nước mắm không nên đun quá lâu

Không giống các loại gia vị khác, nước mắm có hương thơm đặc trưng nhưng khá nhạy với nhiệt độ cao. Khi đun quá lâu trên lửa lớn, hương thơm sẽ bay bớt, phần đường trong hỗn hợp gia vị cũng dễ chuyển sang màu sẫm, khiến nước sốt nhanh cháy và có vị gắt.

Đó là lý do nhiều người thấy món cánh gà sau khi hoàn thành có màu nâu đen, lớp sốt khô cứng thay vì óng ánh, thơm dịu như ngoài hàng.

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Bí quyết là làm sốt riêng rồi mới áo lên cánh gà

Để món ăn đạt hương vị trọn vẹn, trước tiên hãy chiên cánh gà đến khi lớp da vàng giòn rồi vớt ra để ráo dầu.

Ở một chiếc chảo khác, phi thơm tỏi băm với một ít dầu ăn. Khi tỏi vừa ngả vàng, hạ nhỏ lửa rồi cho đường vào khuấy đến khi tan. Lúc này mới thêm nước mắm cùng một ít nước lọc hoặc nước dừa, khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sốt sánh nhẹ. Có thể nêm thêm chút tương ớt hoặc tiêu xay nếu thích vị đậm đà.

Khi nước sốt bắt đầu sệt lại, cho cánh gà đã chiên vào đảo nhanh tay khoảng 1-2 phút để sốt bám đều quanh từng miếng gà rồi tắt bếp. Thời gian đảo không nên quá lâu vì lớp da sẽ hút ẩm, mất độ giòn.

Muốn da giòn lâu, đừng bỏ qua bước để ráo dầu

Sau khi chiên, nhiều người cho gà vào sốt ngay khi còn ngập dầu. Điều này khiến phần dầu thừa hòa lẫn với nước sốt, làm món ăn nhanh ngấy và lớp áo không bám đẹp.

Thay vào đó, nên đặt cánh gà lên giá hoặc giấy thấm dầu khoảng vài phút trước khi áo sốt. Chỉ một bước nhỏ nhưng giúp lớp sốt bám đều, bóng đẹp và giữ được độ giòn của phần da lâu hơn.

Một vài mẹo nhỏ để cánh gà chiên nước mắm ngon như ngoài hàng

Chọn cánh gà tươi, kích thước vừa để thịt chín đều và không bị khô.

Lau thật khô cánh gà trước khi chiên để hạn chế bắn dầu và giúp da giòn hơn.

Chiên trên lửa vừa, tránh lửa quá lớn vì da dễ sém trong khi thịt bên trong chưa chín kỹ.

Nếu thích vị thơm đậm hơn, có thể thêm một ít bơ vào nước sốt ngay trước khi tắt bếp.

Rắc thêm hành lá hoặc mè rang sau khi hoàn thành để món ăn hấp dẫn hơn.

Không cần nguyên liệu cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp, chỉ cần thay đổi thời điểm cho nước mắm và áo sốt đúng cách, món cánh gà chiên nước mắm sẽ có lớp da vàng giòn, sốt bóng đẹp, thơm đậm đà mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Đó cũng là bí quyết giúp món ăn quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn trong mỗi bữa cơm gia đình.