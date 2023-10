Đau 3 vùng này, coi chừng ung thư phổi

Đau là một dấu hiệu rất thường gặp ở các bệnh ung thư. Theo thống kê, có khoảng 75% bệnh nhân ung thư phải sống chung với các cơn đau mạn tính. Ung thư phổi là một trong số các bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới, có tỷ lệ tử vong cao.

Trong một phân tích tổng hợp từ 32 nghiên cứu liên quan tới bệnh nhân ung thư phổi của Hiệp hội nghiên cứu đau quốc tế (IASP- International Association for the Study of Pain), 47% bệnh nhân cho biết họ có dấu hiệu đau. Phần lớn những bệnh nhân này bị đau do khối u gây ra (73%). Số còn lại cho biết cơn đau của họ có liên quan tới quá trình điều trị bệnh.

Theo đó, có 3 vị trí đau mà bệnh nhân ung thư phổi thường gặp đó là đau ở vùng ngực, đau ở vai và đau trên mặt.

Đau vai có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi (Ảnh: ST)

Đặc điểm cơn đau ở bệnh ung thư phổi

Cơn đau của bệnh ung thư phổi được mô tả là đau liên tục, đau nhức khó chịu, đôi khi là đau nhói. Trong một số trường hợp, đau có thể là dấu hiệu xuất hiện đầu tiên.

Theo nghiên cứu được đăng tải trên Current Treatment Options in Oncology vào năm 2016, khoảng 20% bệnh nhân ung thư phổi có biểu hiện đau ngực khi được chẩn đoán bệnh. Mức độ đau tăng dần theo giai đoạn bệnh và cơn đau nặng nề nhất ở các giai đoạn sau. Cơn đau cũng có thể trầm trọng hơn khi bệnh nhân ho, cười hoặc hít thở sâu. Nguyên nhân dẫn tới đau ngực khi bị ung thư phổi là do khối u chèn ép vào dây thần kinh tại vùng ngực.

Nếu khối u phát triển ở đỉnh phổi có thể chèn ép vào nhóm dây thần kinh tại vai và dẫn tới đau vai. Nhiều bệnh nhân cũng cho biết cơn đau từ vai có thể lan sang cả cánh tay. Các cơn đau này cũng có thể lan tới phần đầu, cổ. Trong một số báo cáo, các bệnh nhân ung thư phổi cho biết họ bị đau từng cơn ở mặt, đặc biệt đau khi nằm xuống hoặc giơ tay lên.

Theo các nhà nghiên cứu, dấu hiệu đau mặt ở bệnh ung thư phổi phát triển do khối u trong phổi tạo ra áp lực lên tĩnh mạch chủ dẫn lên mặt. Ngoài ra, cơn đau cũng có thể xảy ra khi các kháng thể chống ung thư của cơ thể tấn công nhầm vào tế bào thần kinh bình thường trên mặt. Bệnh nhân ung thư phổi có thể bị đau ở tai, vùng thái dương và đôi khi ở hàm.

Hình ảnh mô phỏng ung thư phổi (Ảnh: ST)

Các dấu hiệu khác của ung thư phổi

Ngoài các cơn đau, ung thư phổi còn có các triệu chứng khác bao gồm:

- Ho dai dẳng

- Ho ra máu

- Thở khò khè

- Hụt hơi

- Khàn tiếng

- Giảm cân không chủ đích

- Ăn không ngon miệng

- Mệt mỏi, kiệt sức

- Thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, nhiều bệnh nhân ung thư phổi chỉ xuất hiện triệu chứng cho tới khi bệnh đã tới giai đoạn muộn. Lúc này, các tế bào ung thư đã lan tới nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể và có triệu chứng ngay trên cơ quan đó. Ví dụ, nếu di căn tới xương, bệnh nhân có thể bị đau lưng hoặc hông; di căn tới hệ thần kinh, bệnh nhân có vấn đề về thăng bằng, tê hoặc yếu các chi và co giật; di căn gan, bệnh nhân sẽ bị vàng da.

Việc phát hiện sớm bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị. Chính vì thế, nếu thấy các biểu hiện nghi ngờ ung thư phổi, hãy tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thực hiện các xét nghiệm kiểm tra.

Nguồn: Lung Cancer, Medical News Today