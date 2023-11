Đặt rươi online, cả người bán người mua đều "phơi bày" sự thật trên mạng

Chuyện tranh cãi giữa người bán - người mua xảy ra như cơm bữa, nhất là mua online. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp khiến cộng đồng mạng vừa bàn tán, vừa rút ra kinh nghiệm cho riêng mình.

Đặt mua rươi "size VIP" không giống trong ảnh, phẫn nộ nhất là thái độ của người bán

Mới đây, một tài khoản H.N chia sẻ trên trang cá nhân về trải nghiệm mua hàng không như ý. Theo lời kể, chị tìm thấy người đăng bài bán rươi có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Qua ảnh thì trông rươi cũng to ngon, được nói là hàng loại 1. Trong suy nghĩ của chị H., loại 1 là hàng toàn con "size VIP". Do đó, chị đã đặt hàng ship tới nhà.

Tuy nhiên, vì không có nhà nên chị H. đã nhờ ông bà nhận hộ. Đến tối về mới mở ra kiểm tra thì thấy hộp rươi không phải toàn con size to mà lẫn nhiều size nhỏ hơn. Chị đã nhắn tin cho người bán để thắc mắc về nguồn gốc rươi cũng như vì sao clip của người bán quay, rươi có kích thước đều nhau mà lúc nhận hàng lại không giống vậy.

Song, thay vì nhận được lời giải thích thỏa đáng thì người bán chỉ trả lời ngắn gọn: "Rươi người ta ngoi đầu lên, em không chọn từng con cho chị được. Em không trộn được, em bận lắm"... Kế tiếp liên tục là lời nhắc chuyển khoản cùng lời lẽ thể hiện thái độ không hài lòng: "Gặp người như chị thì không thể không thu tiền hoặc hàng... nhanh... học cách mua hàng văn minh lên".

Chưa kịp đợi chị H. lên tiếng thì chính người bán đã chụp tin nhắn và "bóc phốt" khách.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội, mọi người cũng vào bàn tán sôi nổi. Đa phần đều bày tỏ không đồng ý trước cách xử sự của người bán. Ở tâm lý của người mua, đã bỏ tiền ra mua thì cũng có quyền được biết một số thông tin về mặt hàng, kể cả đây là đồ ăn.

Hay kể cả người mua có phần chưa được khéo khi chọn thời điểm góp ý không hợp lý, song, việc người bán nói những lời lẽ không hay, bày tỏ thái độ gay gắt khó có thể chấp nhận được. Cho dù có đông khách đến đâu thì cũng có ngày các vị khách sẽ bỏ mà đi vì chính cách đối xử như thế này.

"Người mua thật sự không có cái gì quá ở đây cả. Nhận đồ không thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra thì người ta hỏi vài câu đâu có sao? Người bán còn nhận là gốc Tứ Kỳ - vựa rươi miền Bắc, không hỏi người bán thì biết hỏi ai?"

"Kể cả bị mặc cả cũng là bình thường, có khách sộp không lấy lại tiền thừa, cũng có khách chi li tính toán cầu toàn, mình có giảm giá cho người ta hay không là việc của mình", bình luận của những người bán online khác.

Rươi to hay nhỏ có thực sự quan trọng - nên chọn thế nào?

Tạm quên đi những tranh cãi về thái độ của người bán và người mua, thì việc chọn rươi cũng được dân tình quan tâm. Như trong bài đăng, người bán rao 320.000đ/kg với hình ảnh con to, đều, hồng, song như hình mà người mua chụp thì thấy có rất ít con to, đa phần là loại nhỏ và nhiều con màu xanh - là loại ít bột.

Hình người bán đăng (bên trái) và hộp người mua nhận (bên phải). Ảnh: FBNV

So sánh với thị trường rươi Tứ Kỳ (Hải Dương) thì chị em cho rằng với rươi nuôi như này thì giá mua không tương xứng với chất lượng. Theo những người dân ở đây, rươi năm nay được mùa nên giá bán không quá cao so với những tỉnh thành hiếm rươi hơn. Vào những ngày rộ rươi, mua tận ruộng, loại to, đẹp, đều thì 320.000đ - 350.00đ/kg, cỡ trung bình hơn thì 280.000đ - 300.000đ/kg.

Ngoài ra, về rươi vụ đất mới hay đất thuần thì một người có kinh nghiệm làm ruộng rươi đã giải thích đơn giản như thế này. "Đất thuần rồi là ruộng ở bãi, bình thường người dân trồng lúa cấy cày, đến khi có rươi thì tự nổi lên, nhưng sản lượng ít, con bé và không đều, nhưng mẩy.

Đất mới là những gia đình trước kia cũng làm ruộng nhưng lâu rồi không làm nữa, đã xới vườn, trồng cây thả cá, nay họ san bằng lại để làm ruộng và cấy cày hay là một số công đoạn như nhổ cỏ, cày cuốc... từ đó tạo môi trường thuận lợi cho rươi sinh sống. Rươi sống trong điều kiện thuận lợi sẽ tăng trưởng tốt, kích thước đều hơn".

Những hộp rươi Hải Dương to, đều của chị em. Ảnh: Ngọc Mai, Yến Phạm.

Theo như dự đoán của người dân thì rươi đã vào cuối vụ, từ nay đến Tết có lẽ chỉ còn 2-3 lần nước lên nữa thôi. Đầu vụ thường có nhiều con to, đẹp đều, giá bán đắt hơn lúc cuối vụ. Song, đều rất sạch do rươi là loài ưa môi trường sạch, không có hóa chất, chỉ cần nước mặn hơn bình thường là sẽ dập hết. Bởi thế nên khi chọn rươi, nên ưu tiên chọn những con to, tươi, còn bò ngoe nguẩy, đa số màu hồng, còn có lẫn một số con màu xanh cũng không sao vì khó tránh. Còn các chị em muốn cấp đông ăn dần thì nên để ráo nước rồi đóng hộp.