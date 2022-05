Đặt lên bàn cân dàn "tình trẻ" của Song Hye Kyo: Ai cũng tưởng Song Joong Ki được ưu ái nhất nhưng thực ra đây mới là "người đặc biệt"

Sở hữu khuôn mặt cùng ngoại hình trẻ trung hơn so với tuổi nên Song Hye Kyo thường được ghép đôi cùng các mỹ nam kém tuổi. Dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng sự trẻ trung của Song Hye Kyo dường như xóa nhòa khoảnh cách tuổi tác của cô cùng dàn "tình trẻ".

Mới đây, một diễn đàn chuyên thảo luận về các diễn viên và idol đã xuất hiện topic liên quan tới Song Hye Kyo. Người đăng bài đã chia sẻ về việc Song Hye Kyo là ngôi sao may mắn nhất Kbiz khi thường xuyên sánh đôi cùng các nghệ sĩ điển trai.

Thậm chí người này còn liệt kê những cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách top mỹ nam xứ Hàn đã từng hợp tác cùng Song Hye Kyo như Kang Dong Won, Hyun Bin, Song Joong Ki, Jo In Sung, Park Bo Gum...

Một điều cũng khá đặc biệt đó chính là Song Hye Kyo thường xuyên được lựa chọn để ghép đôi với các bạn diễn ít tuổi và cực kỳ điển trai. Và 1 điều khá đặc biệt là có lẽ vì quá đẹp đôi nên lần nào Song Hye Kyo hợp tác cùng dàn mỹ nam này cũng có tin đồn hẹn hò.

Jang Ki Yong

Hợp tác cùng Song Hye Kyo qua bộ phim Now We Are Breaking Up, Jang Ki Yong là "tình trẻ" mới nhất của người đẹp họ Song. Jang Ki Yong sinh ngày 7/8/1992 tại Ulsan và theo học chuyên ngành Diễn xuất người mẫu tại ĐH Seokyeong. Anh hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên thuộc quản lý của YG Entertainment và công ty con YGX Entertainment.

Bước chân vào showbiz với vai trò là người mẫu, Jang Ki Yong sở hữu ngoại hình vô cùng hoàn hảo với chiều cao 1m87 cùng gương mặt nam tính. Ở lĩnh vực người mẫu, Jang Ki Yong cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi cùng thành tích đáng nể. Anh từng đạt giải “Người mẫu của năm” tại Asia Model Festival 2014, góp mặt trong các show diễn thời trang và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang.

Xuất phát điểm từ công ty lớn nhưng Jang Ki Yong cũng có hành trình không mấy dễ dàng khi cũng đi lên từ những vai phụ. Nhưng nhờ sự kiên trì cố gắng không mệt mỏi Jang Ki Yong đã nhận được sự công nhận từ khán giả và giới chuyên môn.

Bản thân Song Hye Kyo cũng dành nhiều lời khen có cánh cho Jang Ki Yong. Một điều đặc biệt hơn, Song Hye Kyo còn cùng mọi người tới quân ngũ thăm Jang Ki Yong, điều mà cô chưa từng làm cho bất kỳ ai. Jang Ki Yong cũng là 1 trong số ít những người Song Hye Kyo công khai giữ mối quan hệ cũng như có sự tương tác. Nhiều người cho rằng Jang Ki Yong khá "đặc biệt" với Song Hye Kyo và làm dấy lên không ít tin đồn hẹn hò.

Park Bo Gum

Có lẽ fan hâm mộ của Song Hye Kyo không còn xa lạ với Park Bo Gum khi cả hai từng ghép đôi trong bộ phim Boyfriend. Ngoại hình của Park Bo Gum có lẽ không có gì bàn cãi khi anh chàng luôn nhận được lời khen ngợi vì vẻ ngoại điển trai của mình.

Chính vì thế, khi ghép đôi cùng Song Hye Kyo cả hai khiến nhiều người phải trầm trồ vì vẻ ngoài quá hợp nhau. Không chỉ thế, Park Bo Gum cũng bị lôi kéo không ít vào câu chuyện ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Thời điểm Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, có không ít tin đồn cho rằng Park Bo Gum là kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của cả hai. Ngay lập tức phía Park Bo Gum đã lên tiếng phản bác và tuyên bố sẽ khởi kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

Từ sau khi bộ phim kết thúc cũng như những lùm xùm không đáng có Song Hye Kyo và Park Bo Gum gần như không còn có sự liên hệ.

Song Joong Ki

Trong các tình trẻ thì có lẽ Song Joong Ki lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu như Jang Ki Yong hay Park Bo Gum chỉ dừng lại ở mức tin đồn hẹn hò thì Song Joong Ki lại có 18 tháng làm chồng Song Hye Kyo.

Nên duyên từ bộ phim "Hậu duệ mặt trời", Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng trở thành cặp đôi đẹp nhất Châu Á. Cả hai khiến showbiz Châu Á như vỡ òa với tin thông báo kết hôn và sau đó là thông tin ly hôn.

Từ sau khi đường ai nấy đi, Song Joong Ki và Song Hye Kyo vẫn luôn nhận được sự chú ý của truyền thông. Thậm chí, cái tên của cả hai vẫn liên tục được ghép cùng nhau dù giờ đây đã đường ai nấy đi.

