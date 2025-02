Đạt G thông báo kết hôn với Cindy Lư, hé lộ luôn kế hoạch có con chung!

Vào tháng 11/2023, Cindy Lư và Đạt G công khai chuyện yêu lại từ đầu. Từ đó tới nay, cặp đôi đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh tình cảm, hoạt động đời thường bên cạnh nhau. Trên mạng xã hội, Cindy Lư hay đăng tải clip Đạt G chăm sóc, yêu thương 2 con gái riêng của mình.

Mới đây, Cindy Lư và Đạt G cùng tham gia một talkshow, lên tiếng chia sẻ về chuyện tình cảm. Tại đây, nam rapper sinh năm 1995 đã hé lộ kế hoạch "rước nàng về dinh". Cụ thể Đạt G cho biết vẫn đang bàn bạc lại với 2 bên gia đình và sẽ chính thức báo tin vui tới khán giả trong thời gian tới: "Đạt chắc chắn sẽ cưới người này đấy. Còn việc đám cưới sẽ diễn ra thời điểm nào, thời gian nào thì Đạt đang phải bẩm báo lại với 2 bên gia đình. Khi nào có thông tin cụ thể thì sẽ thông báo tới tất cả mọi người".

Về chuyện có con chung, Đạt G cho biết đã cùng thảo luận điều này trước đó với Cindy Lư. "Đạt nghĩ sẽ lo cho Gà và Cún (con riêng của Cindy Lư - PV) thêm 1 thời gian nữa. Tầm Gà và Cún hết cấp 1 là bắt đầu đủ tự tin có thêm 1 thành viên ra đời", anh chia sẻ.

Cindy Lư và Đạt G từng có một khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2021. Tuy nhiên thời điểm đó cả hai đã gặp rất nhiều áp lực từ dư luận nên đã nhanh chóng "đường ai nấy đi". Sau đó một thời gian, cặp đôi hẹn hò kín tiếng, vẫn đi chơi chung một hội bạn thân. Cho đến hiện tại, Đạt G từng bày tỏ về chuyện tình của mình: "Tôi tôn trọng hành trình cuộc sống của mình. Gần đây, tôi thấy mình được sống hết mình. Tình yêu thực sự là phép màu, thật khó nhận ra Đạt của hiện tại. Tôi vui vì người yêu trao mình năng lượng tốt để có thể sống tiếp".

Đến cuối năm 2023, Cindy Lư xác nhận tái hợp, cùng Đạt G chăm sóc 2 con nhỏ. Cindy Lư khen Đạt G là người vì gia đình, yêu thương các con riêng của cô. Thời gian qua, Cindy Lư từng dành lời có cánh cho nửa kia. "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you", Cindy Lư bày tỏ.

Cindy Lư từng chia sẻ về chuyện tình cảm với Đạt G trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 1/2025: "Đạt luôn muốn bảo vệ 3 mẹ con mình. Đạt không sợ gì hết. Mình là người sợ. Sợ thiệt thòi cho Đạt khi người ta chưa từng kết hôn, quen mình rồi còn bao dung cho cả những đứa trẻ thì với mình, đó là điều rất thiêng liêng. Không phải ai cũng làm được điều đó, nên mình luôn sợ thiệt thòi cho Đạt. Có hôm mình nói thôi đừng yêu nữa, quen người khác đi. Nhưng Đạt kêu không, có em và tụi nhỏ là được rồi".

Cindy Lư (Lư Hoàng Bảo Ngọc, SN 1996) là cháu gái của NSƯT Bảo Quốc, em gái diễn viên Gia Bảo. Trước khi đến với Đạt G, Cindy Lư từng được biết tới với chuyện tình cảm với ca sĩ Hoài Lâm. Cả hai từng đồng hành từ lúc chưa có gì trong tay. Trải qua hơn 9 năm quen nhau, cặp đôi có 2 cô công chúa nhỏ. Tuy nhiên tới năm 2020, Cindy Lư và Hoài Lâm đã chính thức đường ai nấy đi.