Cây cảnh không chỉ là vật trang trí đơn thuần giúp bàn làm việc thêm phần sống động, tươi mát mà trong phong thủy, mỗi loài cây đều mang ý nghĩa đặc biệt giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực, mở đường tài vận và sự nghiệp hanh thông. Vậy nên đặt cây gì trên bàn làm việc để công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào theo kiến thức phong thủy và thiên can địa chi?

1. Cây kim tiền

Kim tiền là một trong những loại cây cảnh phong thủy nổi tiếng nhất dành cho không gian làm việc. Theo ngũ hành, cây Kim tiền đại diện cho yếu tố Kim, tượng trưng cho vàng bạc, của cải. Trong thiên can địa chi, những người có thiên can thuộc Kim (Canh, Tân) hoặc địa chi thuộc Kim (Thân, Dậu) càng phù hợp đặt cây này trên bàn làm việc, sẽ giúp họ khơi thông vận khí, tiền bạc hanh thông, dễ dàng thăng tiến và mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn.

2. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ nổi bật với khả năng thanh lọc không khí và xua đuổi tà khí. Trong phong thủy, loài cây này giúp tăng cường khí chất mạnh mẽ, quyết đoán, rất thích hợp cho những ai làm công việc quản lý, điều hành hoặc kinh doanh. Đặc biệt, những người thuộc thiên can Hỏa (Bính, Đinh) hoặc địa chi Hỏa (Tỵ, Ngọ) càng nên chọn cây lưỡi hổ để phát huy mạnh mẽ hơn năng lượng bản mệnh, gia tăng uy quyền và khả năng kiểm soát, từ đó tài vận dồi dào hơn.

3. Cây phú quý

Đúng như tên gọi, cây phú quý mang đến giàu sang, thịnh vượng và vượng khí cho gia chủ. Đây là cây thuộc hành Hỏa, do lá cây có sắc đỏ đặc trưng, tượng trưng cho sự may mắn, sung túc. Trong thiên can địa chi, người mệnh Thổ (Mậu, Kỷ và Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) đặc biệt phù hợp với cây phú quý. Đặt cây trên bàn làm việc giúp người mệnh này thu hút cơ hội tài chính, củng cố vị trí và gia tăng uy tín.

4. Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân còn được gọi là cây "ngân lượng", thể hiện sự giàu có, tiền bạc dồi dào. Với màu xanh điểm xuyết trắng bạc, cây này rất hợp với người có thiên can Mộc (Giáp, Ất) hoặc địa chi Mộc (Dần, Mão). Đặt cây ngọc ngân trên bàn làm việc giúp họ tăng cường khả năng giao tiếp, mở rộng mối quan hệ xã hội, thuận lợi trong việc kí kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, từ đó nhanh chóng đạt thành công trong sự nghiệp.

5. Cây trầu bà đế vương

Trầu bà đế vương là cây biểu tượng cho quyền lực, địa vị và sự thăng tiến. Trong phong thủy, cây này phù hợp với người làm lãnh đạo, quản lý cấp cao, giúp củng cố quyền uy và vị trí vững chắc. Người có thiên can Thủy (Nhâm, Quý) hoặc địa chi Thủy (Hợi, Tý) đặc biệt hưởng lợi từ loại cây này. Cây mang đến cho họ sự thông minh, sáng tạo, khả năng ra quyết định nhanh và chính xác, thúc đẩy nhanh chóng đạt thành tựu lớn trong sự nghiệp.

6. Cây phát lộc (trúc may mắn)

Phát lộc hay còn gọi là trúc may mắn, là loài cây có khả năng thu hút tài lộc, vận may và cơ hội thăng tiến mạnh mẽ. Loài cây này đặc biệt phù hợp với người thuộc mệnh Mộc và Thủy trong thiên can địa chi. Đặt cây phát lộc trên bàn làm việc không chỉ đem lại năng lượng tốt lành mà còn giúp gia chủ giữ vững tinh thần, vượt qua thử thách, thuận lợi trên con đường công danh, sự nghiệp.

7. Cây sen đá

Sen đá nhỏ gọn, dễ chăm sóc nhưng mang ý nghĩa mạnh mẽ về sự kiên cường, bền bỉ và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong phong thủy, sen đá phù hợp hầu hết các thiên can địa chi nhưng đặc biệt tốt cho những người thuộc thiên can Thổ và Kim. Cây này giúp người sở hữu có được sự bình tĩnh, tập trung, sáng suốt trong công việc, từ đó các cơ hội thăng tiến tự nhiên tìm đến.

Việc lựa chọn cây phong thủy để bàn làm việc không chỉ đơn giản là chọn một loại cây đẹp mắt, hợp gu thẩm mỹ mà cần căn cứ vào yếu tố ngũ hành tương sinh, thiên can địa chi để phát huy tối đa hiệu quả về mặt phong thủy. Khi bạn chọn được cây phù hợp với bản mệnh, cây sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tích cực, tài vận hanh thông và công danh sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)