Đập thủy điện Trung Quốc xả lũ: Mặt sông tựa như mặt biển, như cuồng phong gào thét

Đập thủy điện Tân An Giang được dựng trên hồ Thiên Đảo. Đây là hồ nhân tạo được tạo ra để xây dựng trạm thủy điện Tân An Giang, nhằm lưu trữ lượng nước ở thượng nguồn sông Tân An.