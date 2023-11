Đắp gừng vào rốn, cơ thể có 5 sự thay đổi kỳ diệu dưới đây

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong cuộc sống của người Việt. Không chỉ là loại gia vị mà gừng còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Ngoài ăn, gừng tươi nếu được đắp lên rốn khi đi ngủ cũng mang lại những lợi ích dưới đây.

Tác dụng của việc đắp gừng lên rốn

Chữa say tàu xe, say sóng

Theo trang Sohu, nhiều người bị say tàu xe, say sóng rất nặng, gây ra nhiều phiền toái cho cuộc sống. Phương pháp sơ cứu thông thường là uống vài viên thuốc say tàu xe trước khi lên xe. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc say tàu xe không tốt cho sức khỏe.

Một mẹo để tránh phải tình trạng này là đắp gừng lên rốn. Chẳng hạn nếu ngày mai đi xe, bạn có thể dán gừng vào rốn từ đêm hôm trước và trong suốt chuyến đi bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn nhiều. Do gừng không giống như các loại thuốc khác, nên không gây tác dụng phụ nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Giảm đau bụng kinh

Nhiều bạn nữ có cơ địa lạnh, nhất là vào mùa đông đặc biệt dễ bị lạnh tay chân. Trong thời kỳ kinh nguyệt, đau bụng kinh có thể do lạnh quá nhiều.

Lúc này, chị em có thể dùng gừng đắp lên rốn, tác dụng giúp cơ thể tiêu trừ lạnh rất hiệu quả, đồng thời tác dụng làm ấm tử cung, xua tan lạnh giá. Vì vậy, nếu chị em bị đau bụng kinh thì có thể dùng gừng để đắp vào rốn.

Giúp bạn ngủ ngon hơn

Báo Phụ nữ Việt nam dẫn nguồn Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội) cho biết, cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến chúng ta ngủ ít và ngủ khó hơn. Mất ngủ thực sự rất nguy hiểm, nó có thể là nguyên nhân gây trầm cảm, rối loạn lo âu, stress, tim mạch và thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn có thể đặt một lát gừng mỏng lên rốn. Mùi thơm và khí ấm của gừng sẽ đả thông kinh mạch, làm thư giãn cơ thể, kích thích các dây thần kinh và từ đó giúp chúng ta đi vào giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn suốt cả đêm.

Xua tan cái lạnh

Nhiều phụ nữ có thể chất lạnh, đặc biệt vào mùa đông, họ đặc biệt dễ bị lạnh tay chân. Trong thời kỳ kinh nguyệt, lạnh quá có thể gây đau bụng kinh. Lúc này, phụ nữ có thể đắp gừng lên rốn, có tác dụng giúp cơ thể thải khí lạnh hiệu quả, từ đó khiến các cơn đau bụng thuyên giảm.

Giúp chống ung thư

Kiên trì đắp gừng lên rốn có thể có tác dụng chống ung thư. Do trong gừng có gingerol, là chất có tác dụng chống ung thư rất tốt, đặc biệt có tác dụng ức chế ung thư da và ung thư đại trực tràng. Khi đến tuổi trung niên, sức khỏe sa sút, kéo theo nhiều bệnh tật, bạn cũng có thể chườm gừng lên rốn để chăm sóc cơ thể.

Những điều cần lưu ý:

- Không nên đắp gừng khi có vết thương hở.

- Chỉ sử dụng 1-2 lát gừng mỏng để đắp vào rốn.

- Người có tạng nóng, hay lở miệng, táo bón… không nên tiêu thụ gừng và các sản phẩm chứa gừng vì có thể khiến tình trạng nặng hơn.