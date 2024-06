Đạp gió 2024 sắp bước vào chung kết, đại diện từ Việt Nam có thứ hạng ra sao?

Trưa 22/6 (theo giờ Trung Quốc), tập 10 chương trình Đạp gió 2024 đã được phát sóng.

Do thành tích đứng đầu công diễn 4 ở tập trước nên nhóm của nữ ca sĩ Việt Nam - Suni Hạ Linh - được giữ nguyên đội hình và bổ sung thêm thành viên mới là Trương Dư Hi và Liễu Nham. Tại công diễn 5, Suni Hạ Linh cùng với Trần Hạo Vũ, Nicole Jung, Tạ Kim Yến, Vinida, Trương Dư Hi, Liễu Nham biểu diễn ca khúc Thêm gió thổi lửa.



Phần thi bùng nổ với vũ đạo bắt mắt, dàn dựng sân khấu ấn tượng của Suni Hạ Linh và các chị đẹp đã giúp nhóm nhận được 887 điểm - số điểm cao nhất trong phần thi nhóm tại công diễn 5. Ngoài ra, cùng với phần thi cá nhân của đội trưởng và đọ vocal của các thành viên trong nhóm trước đó, đội của Suni Hạ Linh nhận được tổng điểm 2.076, tiếp tục là nhóm đứng đầu công diễn 5 và chính thức lọt vào vòng chung kết Đạp gió 2024.



Tiết mục Thêm gió thổi lửa của đội Suni Hạ Linh

Từ một thí sinh bị cho là mờ nhạt, an toàn, thiếu đặc sắc, thiếu dấu ấn ở Đạp gió 2024, Suni Hạ Linh đã trải qua hành trình kéo dài hơn 4 tháng với đầy cố gắng bứt phá.

Trái với những dự đoán trước đó rằng sẽ bị loại sớm hay chỉ làm "nền" cho các tỷ tỷ khác, đại diện đến từ Việt Nam dần dần khẳng định được sức hút riêng đối với khán giả trong nước và quốc tế. Suni Hạ Linh tâm sự: “Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt một cái đã hết công diễn 5 rồi. Suni đã chịu rất nhiều áp lực khi tham gia Đạp gió 2024 vào thời gian đầu. Từng công diễn trôi qua, mọi chuyện cũng đã trở nên tốt hơn và Suni cũng có được cho mình rất nhiều bài học về chuyên môn, về cách giao tiếp với mọi người, cách làm việc và cách phản ứng với dư luận. Và có thể từ đầu mọi người không nghĩ rằng Suni đi đến chặng cuối cùng, vì trước đây Suni chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Nhưng với rất nhiều nỗ lực, mình đã thành công bước vào chung kết".



Suni Hạ Linh bứt phá ngoạn mục ở nửa cuối hành trình Đạp gió 2024

Chung kết Đạp gió mùa 5 sẽ diễn ra vào ngày 27/6 tới. Năm ngoái, đại diện đến từ Việt Nam - Chi Pu - đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ 6, ghi tên vào nhóm nhạc nữ giành chiến thắng.