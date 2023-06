Đạo diễn The Idol nợ Jennie (BLACKPINK) một lời xin lỗi?

Tập 4 The Idol - series gây tranh cãi bậc nhất hiện nay - chính thức ra mắt sáng 26/6 và tiếp tục thu hút đông đảo ý kiến từ cộng đồng mạng. Dù được đánh giá có chất lượng khá hơn hẳn các tập trước, bộ phim vẫn nhận nhiều lời chê về nội dung và diễn xuất của phản diện Tedros (The Weeknd thủ vai). Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng vì đã gần đến hồi kết mà vẫn không hiểu câu chuyện phim muốn nói về điều gì.

Jennie trong tập 4 The Idol.

Trong khi đó, màn diễn xuất của một số ngôi sao như Jennie, Lily-Rose Depp nhận lời khen từ giới phê bình. Ca sĩ Hàn Quốc có màn cướp spotlight khi nhân vật Dyanne của cô được mời ký hợp đồng với hãng đĩa lớn. Đồng thời, Jennie cũng ghi điểm với cuộc đối thoại với nữ chính khi muốn xin phép hát ca khúc vốn được sáng tác riêng cho Jocelyn.

Theo Daily Mail, một khán giả thậm chí yêu cầu đạo diễn Sam Levinson nên cảm thấy xấu hổ vì làm lãng phí công sức của những người như Jennie hay Lily-Rose Depp, tạo ra một bộ phim có chất lượng thấp như The Idol. “Tập 5 (tập cuối) của series nên là cảnh đạo diễn và nhà sản xuất cùng xin lỗi những con người tài năng thực sự đã nhận lời tham gia dự án này”.

Qua bốn tập, The Idol bị chỉ trích vì nội dung có quá nhiều điểm phi lý cùng nhiều hình ảnh gây sốc, không phục vụ khâu phát triển nội dung. “Tôi cũng không hiểu bộ phim này nói về cái gì và tại sao mình vẫn cố gắng theo dõi nó”, một khán giả khác bình luận.



Về trường hợp của Jennie, thần tượng Hàn Quốc như trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích dù không có nhiều đất diễn trong phim. Suốt 4 tập, các cảnh của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến nay, không còn nhiều khán giả hy vọng về một màn xuất hiện lộng lẫy của Jennie. Nhiều người thậm chí cảm thấy khó hiểu về vai trò của cô trong phim. Tại sao một nhân vật quan trọng như vậy lại xuất hiện quá ngắn ngủi, mờ nhạt.

Hai nhân vật chính của The Idol.

Trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng vai trò của Jennie trong The Idol chỉ đơn thuần là cái tên thu hút khán giả châu Á. Ekip phần nào đã thành công khi bộ phim liên tục đứng đầu xu hướng và tạo ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua 4 tập, khán giả phần nào có thể thấy vai diễn của Jennie chưa xứng đáng với tên tuổi của cô. Thậm chí, cách đạo diễn xây dựng nhân vật Dyanne theo góc nhìn của chủ nghĩa nam tính độc hại và hạ thấp phụ nữ.

Một điều an ủi của Jennie từ dự án này là cơ hội kết hợp với các ngôi sao Hollywood như The Weeknd hay Lily-Rose Depp. Ca khúc One Of The Girls của cô trong phim nhận nhiều lời khen từ khán giả."Công nhận là không chê được nhạc của The Weeknd, giọng Jennie hợp với màu nhạc của anh này. Đúng là 2 người chỉ nên làm nhạc", một người hâm mộ nhận xét.

The Idol nhiều khả năng vẫn là dự án mất nhiều hơn được đối với Jennie. Nhiều người thậm chí dự đoán danh tiếng của thần tượng Hàn Quốc khó có thể được khôi phục như cũ sau bộ phim này. Sau hàng loạt sóng gió thời gian qua, Jennie vẫn chưa lên tiếng về vai diễn đầu tay của mình. Có lẽ, một lời xin lỗi từ đạo diễn Sam Levinson phần nào cũng giúp ca sĩ dễ mở lời hơn với người hâm mộ của mình