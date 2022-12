Đạo diễn James Cameron dành hàng nghìn giờ dưới đại dương

Tại buổi họp báo phim "Avatar: The Way of Water" ở Conrad Seoul vào ngày thứ 6, đạo diễn Cameron nói rất nhiều những câu chuyện xoay quanh bộ phim ông đã và đang làm cũng như tình yêu bao la của ông với đại dương.

"Các đại dương rất quan trọng đối với tôi. Là một thợ lặn và nhà thám hiểm, tôi đã dành hàng nghìn giờ dưới nước" - Đạo diễn James Cameron trò chuyện tại buổi họp báo phim "Avatar: The Way of Water" ở Conrad Seoul - "Tôi yêu đại dương và tôi yêu ý nghĩa tượng trưng của nó đối với chúng ta".

"Trong tiềm thức, tất cả chúng ta đều biết rằng đại dương giống như mẹ của chúng ta . Ít nhất bằng cách làm một bộ phim, tôi có thể đền đáp lại điều gì đó từ quan điểm bảo tồn và gìn giữ đại dương" - ông nói thêm.

Trong khi thời lượng 3 giờ 10 phút của bộ phim đang gây chú ý, James Cameron nói rằng ông không nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về thời lượng từ những người đã thực sự xem bộ phim.

"Tôi chưa bao giờ có ai phàn nàn về việc nhận được nhiều hơn cho cùng một quyền. Nếu bạn nhận được nhiều thứ hơn với cùng một số tiền, bạn sẽ không phàn nàn" - James Cameron nói - "Có tiểu thuyết ngắn và có tiểu thuyết dài. Cuốn này là tiểu thuyết dài. Nó không có nghĩa là nó là một cuốn tiểu thuyết dở".