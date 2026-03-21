Đạo diễn Hwang Dong Hyuk hé lộ tác phẩm mới “tàn bạo” hơn cả Squid Game

Theo chia sẻ từ chính đạo diễn, KO Club ((viết tắt của Killing Old Men Club - Câu lạc bộ giết người già) được lấy cảm hứng từ bài luận "Cách người già sinh tồn" của nhà văn, triết gia người Ý Umberto Eco. Tác phẩm đặt bối cảnh trong một tương lai gần, nơi mâu thuẫn giữa các thế hệ đã đạt đến đỉnh điểm. Trong thế giới đó, người cao tuổi bị xem là lực cản của xã hội khi nắm giữ phần lớn tài sản và quyền lực, dẫn đến sự xuất hiện của một "danh sách loại bỏ" nhắm trực tiếp vào họ.

Câu chuyện xoay quanh hành trình sinh tồn của những người lớn tuổi khi họ buộc phải lẩn trốn và chiến đấu để bảo vệ chính mạng sống của mình. Với tiền đề gây ám ảnh này, Hwang Dong Hyuk tiếp tục thể hiện thế mạnh trong việc kết hợp giữa yếu tố giải trí và bình luận xã hội sắc bén - điều từng làm nên dấu ấn của Squid Game.

Đạo diễn cho biết, bộ phim sẽ không né tránh sự khắc nghiệt. Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề như bất bình đẳng, áp lực kinh tế và sự đứt gãy giữa các thế hệ, đặc biệt tại Đông Á, đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho dự án. "Những vấn đề như chủ nghĩa tư bản, công bằng xã hội hay khoảng cách giàu nghèo không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nhưng điện ảnh có thể đặt ra câu hỏi, và tôi muốn tiếp tục làm điều đó", ông chia sẻ.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk sẽ tiếp tục thể hiện phong cách làm phim táo bạo quyết liệt trong tác phẩm mới

Hiện tại, quá trình chuẩn bị cho dự án đang tiến triển rất thuận lợi. Đạo diễn Hwang cho biết ông dự kiến sẽ hoàn tất việc chỉnh sửa kịch bản trong vòng hai tháng tới. Công tác tuyển chọn diễn viên cũng đang được ráo riết thực hiện để kịp tiến độ bắt đầu giai đoạn tiền sản xuất vào mùa thu năm nay và chính thức bấm máy vào mùa xuân năm sau.

Về phương thức phát hành, mặc dù Netflix vẫn là một đối tác tiềm năng lớn, nhưng đạo diễn Hwang Dong Hyuk bày tỏ nguyện vọng đưa tác phẩm này ra rạp chiếu phim. Ông thấu hiểu những khó khăn mà các rạp chiếu tại Hàn Quốc đang phải đối mặt và mong muốn khán giả có thể trải nghiệm sự choáng ngợp của bộ phim trên màn ảnh rộng thay vì chỉ theo dõi qua điện thoại.

Bên cạnh vai trò đạo diễn cho KO Club, Hwang Dong Hyuk cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực sản xuất thông qua công ty Firstman Studio. Ông đang phát triển loạt phim gốc The Dealer cho Netflix với sự góp mặt của dàn sao thực lực như Jung So Min, Ryoo Seung Bum và Lee Soo Hyuk. Sau những dấu ấn đậm nét về việc phá vỡ các định kiến xã hội qua Silenced và Squid Game, KO Club hiện là cái tên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một cú nổ mới, thách thức những ranh giới về nghệ thuật và thông điệp nhân sinh của vị đạo diễn tài hoa này.