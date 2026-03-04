Dàn sao tham gia Squid Game phiên bản truyền hình thực tế

Đó là: Dylan Efron (người chơi trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng The Traitors), Kim Zolciak (chương trình thực tế Real Housewives of Atlanta), Mel B (cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls), Ryan Serhant (chương trình Owning Manhattan), Tristan Thompson (nhà vô địch NBA), Hannah Goodwin (chương trình hẹn hò Bachelor Nation), Kristy Sarah (người sáng tạo nội dung với 31 triệu người theo dõi) và Viper - một nhân vật được yêu thích từ mùa 2 của Squid Game: The Challenge.

Được mô tả là "chương trình truyền hình thực tế cạnh tranh khốc liệt nhất" trên nền tảng phát trực tuyến, Squid Game: The Challenge ra mắt năm 2023 và trở thành chương trình được xem nhiều nhất toàn cầu trên Netflix. Giờ đây, ở mùa thứ ba, "các ngôi sao nổi tiếng đang khuấy động thế giới của Squid Game để kiểm tra trí tuệ, chiến lược và kỹ năng của họ đến mức tối đa", Netflix hé lộ.

Squid Game: The Challenge (Ảnh: Netflix)

Hai mùa đầu của The Challenge bám sát kịch bản phim gốc với 456 người chơi tranh tài để giành giải thưởng 4,56 triệu USD. Đối với mùa thứ ba sắp tới ở phiên bản dành cho những người chơi đóng vai các VIP vốn gây rất nhiều tranh cãi trong Squid Game, Netflix vẫn chưa tiết lộ giải thưởng lớn cũng như thử thách dành cho họ.

Viper (Ảnh: Netflix)

Viper - một DJ kiêm huấn luyện viên SoulCycle đến từ New York, người từng là “Người chơi số 152” trong mùa The Challenge năm ngoái - đã tiết lộ ý định tạo ra “sự hỗn loạn hoàn toàn” trong trò chơi khi trở lại mùa 3. “Tôi đã học được rằng mọi quyết định đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Chắc chắn tôi sẽ xem xét mọi lựa chọn của mình một cách cẩn trọng” - Viper cho biết.