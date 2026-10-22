Cô gái khiến Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) “thân bại danh liệt” chính thức lộ diện, nhan sắc khiến cả mạng xã hội ngớ người

Kim Hyun Joong (nhóm SS501) từng nổi đình nổi đám 1 thời sau thành công vang dội của bộ phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Thời hoàng kim, anh nổi tiếng ngang ngửa Lee Min Ho, còn là gương mặt đắt show hàng đầu Kbiz và nhận mức thù lao cao ngất ngưởng. Thế nhưng, danh tiếng của mỹ nam họ Kim đã sụp đổ sau scandal đánh bạn gái cũ (Choi Hye Mi) cách đây hơn 10 năm.

Tới thời điểm hiện tại, Kim Hyun Joong đã lâm cảnh hết thời, bỏ phố về quê làm nông. Tài tử đình đám 1 thời nay sống ở vùng quê yên tĩnh, tự tay trồng rau, chăm vật nuôi và tận hưởng sự bình yên của nhịp sống điền viên.

Mới đây nhất, Choi Hye Mi vừa chính thức lộ diện, đồng thời hé lộ luôn về kế hoạch hoạt động của cô trong tương lai gần. Theo đó, bạn gái cũ của Kim Hyun Joong mới đây đã ra mắt với tư cách nhà sáng tạo nội dung và sử dụng nghệ danh SeeU. Nguồn tin cho biết thêm, Choi Hye Mi đã mở tài khoản TikTok vào tháng trước và hiện đang tích cực giao lưu với khán giả thông qua các buổi phát sóng trực tiếp. Cô cũng đang vươn lên các thứ hạng cao trên bảng xếp hạng hàng ngày của TikTok Live, cho thấy tiềm năng cực lớn của bản thân trong công việc mới. Đặc biệt, nhan sắc của Choi Hye Mi đã gây ấn tượng mạnh với công chúng. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng vì không ngờ được rằng tình cũ của Kim Hyun Joong lại xinh đẹp tới như vậy.

Choi Hye Mi gây sốt với visual xinh đep, cuốn hút. Ảnh: Naver

Khởi đầu bằng các hoạt động giao lưu trên TikTok, tình cũ của Kim Hyun Joong đang lên kế hoạch lấn sân vào mảng làm đẹp, sức khỏe và giải trí trong tương lai gần với tư cách nhà sáng tạo nội dung.

Khi được hỏi về vụ tranh chấp pháp lý trong quá khứ với Kim Hyun Joong, người đại diện của Choi Hye Mi nhấn mạnh: “Tất cả đều đã là chuyện quá khứ rồi. Vụ kiện tụng liên quan đến quyền làm cha mẹ và nghĩa vụ nuôi dưỡng đứa trẻ đã khép lại. Giờ đây, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào hiện tại và tương lai mà thôi”.

Đồng thời, công ty quản lý cũng hé lộ về cuộc sống của Choi Hye Mi ở thời điểm hiện tại sau khi kết thúc trận chiến pháp lý dai dẳng với tài tử họ Kim: “Cô ấy hiện là 1 người mẹ đơn thân mang trong mình năng lượng tươi sáng và tích cực. Cô ấy rất đa tài và có tinh thần trách nhiệm cao. Xin hãy dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động sắp tới của SeeU (nghệ danh của Choi Hye Mi)”. Được biết, Choi Hye Mi hạ sinh con đầu lòng cho Kim Hyun Joong hồi tháng 9/2015. Và người đẹp đã 1 mình nuôi con từ đó đến nay. Trong khi đó, nam thần họ Kim đã lập gia đình với 1 người phụ nữ khác.

Choi Hye Mi né tránh nhắc tới vụ ồn ào trong quá khứ với Kim Hyun Joong. Ảnh: Naver

Kim Hyun Joong từng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng qua vai diễn tổng tài điển trai, ấm áp ở bộ phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Thế nhưng, hình tượng đẹp đẽ đó đã trở nên vụn vỡ trong mắt công chúng sau khi nam nghệ sĩ dính bê bối bạo hành bạn gái cũ.

Năm 2014, Kim Hyun Joong bị Choi Hye Mi tố bạo hành cô nhiều lần. Choi Hye Mi khi ấy còn tung luôn ảnh cho thấy thương tích trên cơ thể sau khi bị tài tử họ Kim tấn công. Tại thời điểm đó, mỹ nam Vườn Sao Băng đã lên tiếng thừa nhận từng “tác động vật lý” cô Choi 1 lần. Từ đây, anh chính thức bị gán mác “tổng tài đánh người” trong mắt nhiều khán giả. Nam nghệ sĩ cũng sụp đổ hình tượng soái ca ngôn tình, bị gọi là kẻ vũ phu, hành hung phụ nữ suốt 12 năm qua.

Choi Hye Mi tung ảnh bị thương tích trong cáo buộc chống lại Kim Hyun Joong. Ảnh: Naver

Sau khi Kim Hyun Joong bị phạt 5 triệu won (90 triệu đồng) vì hành vi bạo hành, Choi Hye Mi đã được nước làm tới, tiếp tục kiện nam diễn viên với cáo buộc đánh đập cô tới mức sảy thai. Nhưng sau đó, mỹ nam họ Kim đã được tòa tuyên vô tội trong cáo buộc nói trên do cô Choi không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Được biết, sau ồn ào đánh bạn gái cũ, Kim Hyun Joong đã lâm cảnh hết thời, bị khán giả và các nhà sản xuất tại Hàn Quốc “quay lưng”. Bộ phim When Time Stopped (2018) đánh dấu sự trở lại của mỹ nam họ Kim sau scandal đã thất bại thảm hại tại quê nhà, đạt mức rating 0,1%. Chưa dừng lại ở đó, suốt 6 năm qua, anh không còn nhận được thêm bất cứ lời mời đóng phim nào nữa.

Kim Hyun Joong bị khán giả “quay lưng” sau bê bối hành hung. Ảnh: X