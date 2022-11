Đạo diễn 'Cuộc đời của Pi' có cách dạy con khác biệt

Nhắc tới Lý An, người ta sẽ nghĩ ngay đến một nhà làm phim đại tài với các tác phẩm được giới điện ảnh kính nể như “Ngọa hổ tàng long”, “Người khổng lồ xanh”, “Chuyện tình núi Brokeback”, “Sắc giới“, “Cuộc đời của Pi”... Vị đạo diễn này từng đoạt cả giải Oscar và Quả Cầu Vàng. Bên cạnh sự nghiệp đồ sộ, ông cũng biết đến là một người cha có con dạy con nghiêm ngặt và khác.

Vợ của Lý An là Jane Lin, một nhà vi trùng học. Hai vợ chồng cho con tới học tại các trường công vì muốn chúng sống theo cách thật giản dị. Lý Thuần (32 tuổi), con trai của đạo diễn nổi tiếng Lý An, có vai diễn chính đầu tiên năm 29 tuổi, trong bộ phim hài tình cảm lãng mạn của Đài Loan - bộ phim "Stand by Me" (2019).

Dù có ông bố nổi tiếng nhưng xuyên suốt chặng đường diễn xuất của mình, Lý Thuần chỉ thi thoảng được cha giao cho một số vai diễn phụ trong phim của ông, ngoài ra, nam diễn viên phải "tự thân vận động" để có được bước tiến trong sự nghiệp.

"Tôi không dạy con về chữ Hiếu"

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn tài năng từng nói: "Mối quan hệ với cha mẹ là đủ để yêu thương nhau, không cần thiết phải tạo ra một số khái niệm giai cấp. Thực tế, mọi người đều là một cá nhân riêng biệt. Cha mẹ chấp nhận và tôn trọng sở thích của con cái và bất cứ điều gì con cái họ có, và đó là chuẩn mực cho sự chung sống hòa bình".

Lý An cho rằng cái gọi là "đạo hiếu" từ thời cổ đại thực sự có một khái niệm giai cấp bất bình đẳng. Trong đó, người ta tin rằng con cái phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ và con cái là những người bình đẳng và độc lập, ý kiến của con cái cũng cần được tôn trọng, đó chỉ là sự lựa chọn tự do của cá nhân.

Khi cha mẹ và con cái xung đột, hãy cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích của "chữ hiếu" trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, và hãy để tình yêu chứ không phải chỉ máu mủ trở thành sợi dây gắn kết mối quan hệ này. Cha mẹ và con cái hòa thuận như bạn bè, và giao tiếp thay thế những lời buộc tội.

Cha mẹ tôn trọng nhau như khách là bến đỗ tình yêu thương cho con cái

Đối với một gia đình, hạnh phúc là đích đến của con cái, và đứa trẻ có thể cảm nhận được tình yêu thương hay không phụ thuộc vào mối quan hệ giữa cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ tôn trọng nhau và yêu thương nhau, con cái sẽ tự nhiên hòa mình vào họ và cảm nhận tình yêu thương một cách tinh tế.

Mọi đứa trẻ đều có thể nhìn thấy bóng dáng từ của cha mẹ chúng, ông nói: "Cha mẹ trước tiên cần hướng sự chú ý từ con cái sang bản thân mình. Ý thức về giá trị, tôn trọng ranh giới giữa các cá nhân và trạng thái thay đổi tích cực có thể giúp trẻ phát triển khỏe mạnh".

Đạo diễn Lý An và vợ đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, họ đã cho con cái của một bến đỗ tình yêu. Điều này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến hai người con. Khi nói đến giao tiếp trong gia đình, Lý Thuần - con trai đạo diễn này cũng tin rằng điều quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, bao dung, kiên nhẫn và tránh định kiến.

Lý An cho rằng, con cái mong cha mẹ đối xử bình đẳng với mình thì cũng phải học cách cư xử đúng mực với cha mẹ. Hãy tự lập, đừng đòi hỏi cha mẹ bất cứ điều gì, đừng nghĩ rằng cha mẹ phải có nghĩa vụ mua nhà, cho đất. Hãy cố gắng bớt đi những lời buộc tội và trách nhiệm, thêm thật nhiều sự tôn trọng, bình đẳng và yêu thương.