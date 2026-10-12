Hà Còi bất ngờ cầu hôn Meichan

Mỗi cặp đôi nổi tiếng lại có một cách xác nhận chuyện tình cảm khiến dân tình bất ngờ: người công khai ảnh chung, người tung hint qua những chuyến đi, còn có người âm thầm yêu đương suốt thời gian dài rồi bất ngờ thông báo tin vui. Và cơ phó điển trai Hà Còi cùng YouTuber Meichan chính là trường hợp khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên mới đây!

Sáng 12/10, Hà Còi bất ngờ đăng tải loạt ảnh cầu hôn thành công Meichan sau hơn 2 năm yêu đương kín đáo. Đáng chú ý, màn cầu hôn diễn ra trên bầu trời Florida (Mỹ) - nơi Hà Còi lần đầu tập bay và bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành phi công. Chọn một địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt với bản thân để ngỏ lời với người mình yêu, Hà Còi khiến màn công bố tin vui càng thêm đáng nhớ.

Màn cầu hôn của Hà Còi và Meichan

Nguyên văn chia sẻ của Hà Còi:

“Khi làm post này, mình vui và xúc động lắm, như một thước phim tua lại hành trình hơn 2 năm mà mình và em đã cùng nhau đi qua. Đây là những tấm ảnh mà có lẽ bản thân mình thích nhất, không phải vì chúng là những tấm ảnh đẹp nhất, mà là vì khoảnh khắc và câu chuyện đằng sau chúng.

Hôm nay mình muốn cho mọi người biết rằng mình đã làm được một điều thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của mình: hỏi cưới em trên bầu trời Florida, nơi mình lần đầu tiên tập bay và bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ.

VÀ EM ĐÃ ĐỒNG Ý!!! Mình đã làm được!!!!

Mình biết ơn và trân trọng em rất rất nhiều.

Cảm ơn em, và cảm ơn chúng mình vì đã luôn mạnh mẽ, tích cực và đồng hành cùng nhau.

Cảm ơn gia đình yêu, bạn bè và tất cả mọi người vì đã luôn ở bên. Chúng mình thật sự rất may mắn.

CƯỚI THÔI!!”.

Nhiều khoảnh khắc của cặp đôi trong 2 năm lần đầu tiên được công bố

Sau khi Hà Còi thông báo tin vui, bạn bè, người thân và cư dân mạng nhanh chóng để lại lời chúc mừng, bày tỏ sự phấn khích trước cái kết ngọt ngào của chuyện tình này. Bên cạnh những lời chúc cả hai sớm về chung một nhà, nhiều người còn nhận xét Hà Còi và Meichan ngày càng có nét phu thê, đứng cạnh nhau vô cùng đẹp đôi.

Meichan, tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, là YouTuber được nhiều bạn trẻ yêu thích với gần 769.000 người đăng ký. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp, học vấn cùng tính cách thân thiện, đáng yêu. Meichan cũng thường được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “con nhà người ta” hay “nữ thần thế hệ Gen Z”.

Trong khi đó, Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, được biết đến với biệt danh Hà Còi. Anh là cơ phó có ngoại hình điển trai, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok với khoảng 990.000 người theo dõi. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hà Còi trong buồng lái từng thu hút sự chú ý, giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng.

Chuyện tình của Hà Còi và Meichan từng được dân tình chú ý từ năm 2025, khi cả hai được bắt gặp đi ăn tối và đi chơi cùng nhau. Thời điểm ấy, những bàn tán liên quan đến bộ ba Meichan - Hà Còi - Harry cũng khiến nghi vấn tình cảm của cặp đôi được chú ý hơn. Tuy nhiên cả Hà Còi và Meichan đều bày tỏ chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư, nên sẽ chia sẻ vào một thời điểm thích hợp. Ngoài ra, cả hai cũng bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyết định và cuộc sống cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Một lần nữa chúc mừng cặp đôi!

(Ảnh: IGNV)