“Em Trang yêu…” - Hà Còi tung vlog cầu hôn Meichan, lần đầu hé lộ buổi hẹn hò đầu tiên còn xưng “chị em”

Mới đây, Hà Còi chính thức đăng tải vlog dài 11 phút ghi lại hành trình chuẩn bị và cầu hôn Meichan. Từ những ngày lên kế hoạch, hồi hộp chuẩn bị nhẫn đến khoảnh khắc dành cho người thương một bất ngờ đặc biệt, video khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước sự chu đáo của chàng phi công dành cho bạn gái.

Trong vlog, Hà Còi không giấu được sự hồi hộp khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Anh chàng còn khoe chiếc nhẫn cầu hôn với mẹ, chia sẻ những dự định của mình và bắt tay vào thực hiện từng bước trong kế hoạch. Để tạo bất ngờ cho Meichan, Hà Còi rủ cô sang Mỹ với lý do làm người quay vlog cho mình. Nhờ sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, anh đưa bạn gái đi xem máy bay, chia sẻ thêm về công việc cũng như ngành học của bản thân.

Hà Còi tung vlog cầu hôn Meichan khiến netizen rần rần "thả tim" (Clip: YouTube nhân vật)

Một trong những chi tiết được chú ý là Hà Còi chuẩn bị riêng một bộ đồng phục phi công nữ dành cho Meichan để cô diện trong ngày đặc biệt. Ngoài nhẫn cầu hôn, Hà Còi còn tự tay đặt mua các món đồ cần thiết, chuẩn bị voan cô dâu và hoa, mong muốn bạn gái xuất hiện thật xinh đẹp trong khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai.

Riêng khoảnh khắc Meichan nhận lời cầu hôn, Hà Còi xin phép giữ lại làm kỷ niệm riêng của hai người. Dù không công khai toàn bộ giây phút quan trọng ấy, những hình ảnh hạnh phúc được chia sẻ trong vlog vẫn đủ khiến người xem thích thú. Sự hồi hộp, cách anh chuẩn bị từng chi tiết và những lời tâm sự chân thành về bạn gái cũng phần nào cho thấy Hà Còi đã nghiêm túc với quyết định này như thế nào.

Không chỉ hé lộ hậu trường cầu hôn, Hà Còi còn lần đầu chia sẻ về buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Thời điểm ấy, cả hai vẫn xưng hô chị - em bởi Meichan hơn Hà Còi một tuổi. Buổi hẹn cũng chẳng phải một cuộc gặp lãng mạn được chuẩn bị cầu kỳ: giữa lúc trời mưa bão, cả hai ngồi trong ô tô và cùng nhau ăn mì.

Một khởi đầu có phần giản dị, thậm chí không nằm trong dự tính nhưng lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tình yêu của cặp đôi. Nhắc về Meichan, Hà Còi cho biết cô nàng là người khiến anh thay đổi cách nhìn về tình yêu, trưởng thành hơn và thực sự muốn dành thời gian, công sức để vun đắp cho một mối quan hệ.

“Mình là một người khá qua loa, kiểu sao cũng được nhưng với Trang thì khác. Mình muốn cố gắng vì Trang”, Hà Còi chia sẻ.

Anh chàng cũng tiết lộ trước đây từng nghĩ bản thân sẽ gần 30 tuổi mới kết hôn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Meichan khiến anh cảm thấy bản thân đã sẵn sàng để yêu và được yêu; muốn nghiêm túc nghĩ đến chuyện cầu hôn, kết hôn sớm hơn dự định. Sau những ngày đồng hành bên nhau, Hà Còi nhận ra mình muốn che chở, bảo vệ và tiếp tục ở bên cô gái này trong chặng đường dài phía trước.

Trong vlog, Hà Còi cũng gửi đến Meichan những lời nhắn nhủ đầy tình cảm, lấy hình ảnh những cơn mưa làm kỷ niệm gắn kết cả hai:

“Em Trang yêu, cảm ơn em đã đến cùng một cơn mưa rào đột ngột mãnh liệt như món quà từ ông trời. Chẳng nằm trong dự tính nhưng lại khiến anh rung động. Anh sẽ không quên những cơn mưa mình đã đi qua cùng nhau. Và cùng em đi tiếp mọi mùa nắng, mưa phía trước. Hà Trang ơi, lời đồng ý của em, anh xin phép giữ cho riêng mình nhé”.

Hà Còi cũng thẳng thắn nhìn nhận chặng đường phía trước sẽ không phải lúc nào cũng màu hồng. Điều anh chàng mong muốn là cả hai có thể cùng nhau vun vén, vượt qua những khó khăn và tiếp tục đồng hành trong cuộc sống.

Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, được biết đến với hình ảnh một chàng trai làm việc trong lĩnh vực hàng không. Trong khi đó, Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, là nhà sáng tạo nội dung quen thuộc trên mạng xã hội. Cả hai hơn kém nhau một tuổi và từng gây chú ý bởi sự kết hợp thú vị giữa hai cái tên Thanh Hà - Hà Trang.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, cả hai được biết đến như những người bạn có cùng chung công việc sáng tạo nội dung. Thời điểm vướng tin đồn hẹn hò, Hà Còi và Meichan bị "team qua đường" bắt gặp đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Hà Còi và Meichan vốn đều là những người kín tiếng, tập trung cho công việc nhiều hơn là chia sẻ chuyện đời tư. Do đó, màn cầu hôn bất ngờ của cả hai cũng khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ và gửi nhiều lời chúc phúc đến cặp trai tài gái sắc này.