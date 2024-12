Ở tập 7 trước đó, bất chấp cặp đôi chính Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) và tổng tài Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) trao nhau nụ hôn mãnh liệt, rating của When the Phone Rings lại có xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, trong tập mới nhất, dự án của đài MBC bất ngờ có sự bứt phá trở lại, thậm chí còn tự phá vỡ rating trước đó của nó.

Theo số liệu thống kê của Nielsen Korea, tập 8 phát sóng ngày 21 ghi nhận mức rating trung bình tại khu vực Seoul là 6.8%, trên toàn quốc 7%- tăng hẳn 1% so với tập 7 trước đó. Trong đó, cảnh phim Sa Eon cho các phóng viên xem đoạn video mà anh nhận được từ kẻ bắt cóc (do Park Jae Yoon thủ vai) trong cuộc họp và tuyên bố rằng anh sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên phát hiện ra ý định đe dọa. Ngay lập tức, rating tại thời điểm này đã tăng vọt cao nhất là 8,5%. Tập 8 When the Phone Rings đã tự phá vỡ kỷ lục trước đó của chính mình. Thành tích tốt nhất trước đó của phim nằm ở tập 6 với rating toàn quốc là 6.9%.

Bên cạnh nội dung tập này xuất hiện những tình tiết khó lường, một nguyên nhân khác khiến rating thay đổi tích cực là vì bộ phim đối đầu trực tiếp The Fiery Priest 2 đã hoãn lên sóng tập cuối nhằm nhường sóng cho lễ trao giải SBS Drama Awards 2024. Điều này vô tình giúp đường đua phim Hàn vào tối thứ 7 giảm bớt sức cạnh tranh, đồng thời cũng là thời cơ để When the Phone Rings vươn lên.

Nói thêm về nội dung tập 8, tình yêu của Sa Eon và Hee Joo đã hoàn toàn gỡ bỏ những hiểu lầm. Tổng tài không chỉ tự nấu ăn cho tiểu kiều thê, mà cả hai còn có phân cảnh "giường chiếu" cực ngọt. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa thể tận hưởng hạnh phúc thực sự khi tên phản diện vẫn chực chờ đe doạ họ.

Khán giả có thể chắc chắn tên bắt cóc Hee Joo chính là Baek Sa Eon thật, khi hắn ta nói rằng sẽ lấy lại tất cả mọi thứ từ tay nam chính khi những điều đó vốn dĩ thuộc về mình. Hắn không chỉ gửi vòng hoa tang đến văn phòng mà còn nhắn tin, gửi một đoạn video bí ẩn nhằm chia rẽ mối quan hệ vừa chớm nở của Hee Joo và Sa Eon. Hee Joo đã chạy đi tìm nam phụ Ji Sang Woo (Huh Nam Joon thủ vai) và được anh đưa đến căn biệt thự cổ. Điều này khiến Sa Eon vô cùng tức giận vì cảm thấy không được tôn trọng, Hee Joo đã bật khóc và nói rằng cô giấu anh vì sợ khi anh sẽ rời đi, giống như cảm giác bế tắc của cô khi giả mạo là 406. Lúc này, Sa Eon đã ồm chầm lấy cô, đồng thời tiết lộ một ngày nào đó anh có thể sẽ mất đi tất cả, nhưng thứ cô chỉ cần nhớ đó là tình yêu thực sự mà Sa Eon dành cho Hee Joo.

Trong khi đó, các chi tiết về thân phận giả mạo của Baek Sa Eon xuất hiện ngày càng dày đặt. Anh bị dẫn dụ đến một căn nhà ven sông và nhớ về ký ức hồi nhỏ, thời mà anh chưa dính líu gì tới giới chính trị hay văn phòng tổng thống. Hiện tại, bộ phim đang đi theo đúng tình tiết của nguyên tác, khi nhiều năm về trước, nam chính là người chứng kiến cảnh ông nội đang cố tìm chết một đứa trẻ - người được cho là Baek Sa Eon thật nhưng lại bị méo mó về nhân cách.

Tập 8 khép lại với phân cảnh Baek Sa Eon bất tỉnh trong biển lửa khi anh cố tìm cách cứu một người đàn ông. Trên mạng MXH, khán giả tỏ thái độ "bất bình" khi phim lại kết thúc vào ngay đoạn quan trọng, đồng thời thương cảm cho số phận bi thương của cặp đôi chính khi liên tục gặp sóng gió.

Một số comment của khán giả ở tập này:

- Tập trước nữ chính té núi, tập này nam chính bất tỉnh trong biển lửa. Phim này hào quang nam nữ chính gánh còng lưng chứ người bình thường "ngỏm" từ tập 1.

- Hạnh phúc chưa được nửa thời lượng phim thì căng não chiến đấu với thế lực tà ác. Nam chính số khổ hả trời.

- Nam chính đóng phim tình cảm chứ có phải đi thỉnh kinh đâu mà hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác vậy?

- Baek Sa Eon nên bỏ tiền mua bệnh viện luôn đi chứ ra vào như người quen.

- Phim gì mà ngoài nữ chính với nam chính không thể tin thêm được một ai.