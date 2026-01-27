Cô gái 23 tuổi kết hôn với thầy giáo U70 bất chấp chỉ trích

Minea Pagni, 23 tuổi, gặp Massimo, 63 tuổi, khi cô là một trong những học sinh cuối cấp của ông.

Nhiều năm sau khi rời trường, Minea trở về quê nhà và tình cờ gặp Massimo trong một hiệu sách. Trong lúc trò chuyện, họ quyết định trao đổi số điện thoại. Không lâu sau, một tình yêu lãng mạn nảy nở giữa họ, khiến cả hai không thể tách rời.

Minea kể: "Tôi chuẩn bị bắt tàu về nhà thì thầy Massimo đến đó để thuyết trình một loạt bài giảng. Chúng tôi nói chuyện về sách, về cuộc sống và cùng nhau cười đùa.

Một cô gái 23 tuổi đã kết hôn với giáo viên cũ thời trung học của mình. Ảnh: Jam Press/@diaryofminea

Đối với tôi, việc gặp lại thầy Massimo có nghĩa là kết nối lại với một người đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của tôi. Trong suốt những năm tháng đi học, thầy ấy là một người có khả năng truyền đạt niềm đam mê thực sự đối với việc học tập, tư duy phản biện và kiến thức".

Kể từ khi công khai tình yêu trên mạng và với người thân, mối quan hệ của họ đã bị chỉ trích – cả về khoảng cách tuổi tác 40 năm lẫn cách họ gặp nhau.

Nhưng cặp đôi này, hiện đã kết hôn và sống ở Ý, khẳng định đó là tình yêu đích thực.

Minea hiện đang là sinh viên đại học, cho biết: "Những người thực sự quan tâm đến chúng tôi, bạn bè thân thiết, những người thực sự hiểu chúng tôi, chỉ cần một thời gian rất ngắn để hiểu.

Thực tế là, sau khi nhìn thấy chúng tôi bên nhau chỉ vài tiếng đồng hồ, nhiều người đều nói cùng một điều rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

Điều này là bởi vì giữa chúng ta có một điều gì đó vượt qua cả tuổi tác, một sự đồng điệu sâu sắc, một cách nhìn thế giới, cách nói chuyện, cách lắng nghe và cách cảm nhận sự hiện diện của nhau".

Cựu học sinh và thầy giáo đã nối lại liên lạc trong những năm gần đây và tình cảm lãng mạn nhanh chóng nảy nở. Ảnh: Jam Press/@diaryofminea

Đối với Minea và Massimo, hiện là một giáo sư, sự chênh lệch tuổi tác không phải là điều họ quan tâm và gia đình họ cũng không phiền lòng về điều đó.

Cô cũng cho biết mỗi ngày đều có phụ nữ liên hệ để xin lời khuyên về cách họ có thể cởi mở với cha mẹ về mối quan hệ của mình, hoặc cảm thấy bị người khác phán xét vì mối quan hệ của họ.

Minea nói: "Một mối quan hệ có sự chênh lệch tuổi tác, dù là phụ nữ với đàn ông lớn tuổi hơn hay ngược lại, vẫn bị coi là điều không phù hợp".

Minea rất tự hào khi chia sẻ cuộc sống của mình trên Instagram, nơi cô có hơn 33.700 người theo dõi.

Cô ấy nói thêm: "Điều tôi cảm thấy cần thiết phải làm rõ, trên hết, là lý do sâu xa tại sao tôi chọn chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Người bạn đời lý tưởng không chỉ hoàn thiện vẻ bề ngoài của người phụ nữ mà còn lấp đầy không gian nội tâm của cô ấy".