Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ ông Thích Nhuận Đạt

Những ngày gần đây, trên các nền tảng như Facebook và TikTok xuất hiện nhiều livestream, video và bài đăng liên quan đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên Tym. Các nội dung được chia sẻ cho rằng giữa hai người đang xảy ra tranh chấp về tài chính cũng như một số vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân.

Hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và file ghi âm được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện xuất phát từ các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chưa được cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo xác nhận.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym

Theo những nội dung đang lan truyền, người mang tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp và sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ kinh doanh và từng có liên quan đến các hoạt động của nhóm này.

Liên quan đến sự việc, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chia sẻ với PV VietNamNet: "Tôi mới nắm qua được thông tin ông Thích Nhuận Đạt từng đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ mấy năm trước".

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN: "Chúng tôi cũng mới đọc được thông tin trên mạng. Nghe nói ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ và cũng không rõ ông Thích Nhuận Đạt từng tu ở chùa nào. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương xác minh".

Trên website của Giáo hội Phật giáo Việt Nam , theo đại diện Giáo hội, việc xác minh nhằm làm rõ liệu người được nhắc đến trong các thông tin trên mạng có thuộc hệ thống quản lý của Giáo hội hay không, cũng như xác định tình trạng tu học hiện nay của người này.

Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các thông tin liên quan hiện vẫn chủ yếu là nội dung do các cá nhân đăng tải và chưa được kiểm chứng độc lập.

Phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục nắm tình hình và thông tin chính thức khi có kết quả xác minh từ các địa phương liên quan.