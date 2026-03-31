Danh tính nghi phạm thứ 3 vụ nam sinh bị hành hung ở Hà Nội: Đã bỏ trốn

Những thông tin, diễn biến mới xung quanh vụ nam sinh bị đánh hội đồng trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) vào tối ngày 28/3 vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Hôm nay (31/3), thông tin trên Dân Việt, thượng tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng Công an phường Yên Hòa (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác định được danh tính nghi phạm thứ 3 vụ nam sinh bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi cư trú để xác minh thì người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang khẩn trương truy tìm và kêu gọi đối tượng sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hình ảnh nam sinh bị hành hung trong tối 28/3 trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, hai đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ hành hung đã bị bắt giữ gồm Giáp Đức Sơn (SN 1980, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (SN 1986, trú tại xã Cổ Đô, TP. Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, cả hai bị xác định tham gia truy đuổi, chặn ép xe rồi hành hung nam sinh ngay trên đường. Chỉ sau khoảng 10 giờ tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập được các đối tượng liên quan. VietNamNet thông tin một trong hai nghi phạm là Giáp Đức Sơn có 3 tiền án, thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng bạo lực.

Đối tượng Giáp Đức Sơn (áo đen) và Nguyễn Minh Đức (áo trắng).

Như đã đưa tin thì vào khoảng 23h15 ngày 28/3, trước số nhà 54 đường Nguyễn Khang, nam sinh N.Q.M (19 tuổi) điều khiển xe máy thì gặp ôtô biển số 30M-627.xx chạy tốc độ cao, có dấu hiệu đi ngược chiều, vượt ẩu. Sau đó, nhóm người trên ôtô ép sát, chặn đầu xe. Khi nạn nhân dừng lại, họ lao xuống, dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nam sinh không kịp phản kháng. Gây án xong, nhóm này rời khỏi hiện trường; nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của nam sinh M., chia sẻ trên Dân Việt, bà T.T. (SN 1974, quê Quảng Ninh, mẹ nạn nhân) cho hay hiện con trai đã tỉnh táo nhưng vẫn còn đau, đặc biệt là liên tục kêu đau đầu. Theo lời bà T., qua chụp chiếu chưa phát hiện tụ máu nhưng bác sĩ nói vùng dưới màng não rất khó tiên đoán, có trường hợp sau 1-3 tháng mới xuất hiện nên vẫn phải theo dõi chặt chẽ.

Mẹ nạn nhân cho biết thêm, sau vụ việc, gia đình các đối tượng hành hung M. đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn sang thăm hỏi và xin lỗi. Tuy nhiên, vợ chồng bà T. đang phải thuê phòng trọ, thay ca sáng - tối tranh chăm con, tranh thủ nghỉ ngơi nên chưa tiện sắp xếp buổi gặp.

Bên cạnh đó, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người trong vụ việc, đồng thời tập trung truy bắt nghi phạm thứ 3 để phục vụ công tác điều tra. Dư luận đang chờ kết quả điều tra cuối cùng, đồng thời mong muốn những hành vi bạo lực như trên sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe.