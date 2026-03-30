Liên quan đến vụ nam sinh 19 tuổi bị 2 đối tượng đánh dã man, xảy ra trên phố Nguyễn Khang (phường Yên Hoà, Hà Nội) vào khuya ngày 28/3, nạn nhân là em N.Q.M. (19 tuổi) hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi trên báo Dân Việt, bà T.T. (sinh năm 1974, quê Quảng Ninh, mẹ của nam sinh M.) cho hay hiện con trai đã tỉnh táo nhưng vẫn còn đau, đặc biệt là liên tục kêu đau đầu. Theo lời bà T., qua chụp chiếu chưa phát hiện tụ máu nhưng bác sĩ nói vùng dưới màng não rất khó tiên đoán, có trường hợp sau 1-3 tháng mới xuất hiện nên vẫn phải theo dõi chặt chẽ.

Gia đình đang tính đến việc chuyển viện để M. được theo dõi chuyên sâu hơn, chỉ mong đảm bảo an toàn lâu dài.

Nam sinh 19 tuổi hiện đang nằm viện theo dõi chặt chẽ. (Ảnh: Dân Việt)

Mẹ nạn nhân cho biết thêm, sau vụ việc, gia đình các đối tượng hành hung M. đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn thăm hỏi và xin lỗi. Tuy nhiên, vợ chồng bà T. đang phải thuê phòng trọ, thay ca sáng - tối tranh chăm con, tranh thủ nghỉ ngơi nên chưa tiện sắp xếp buổi gặp.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao, bức xúc trước thông tin nam sinh 19 tuổi bị đánh hội đồng. Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 28/3, M. điều khiển xe máy đi trên đường, đến khu vực trước số nhà 54 đường Nguyễn Khang (phường Yên Hoà) thì gặp ô tô BKS 30M - 627.XX chạy tốc độ cao, có dấu hiệu vi phạm giao thông như đi ngược chiều, vượt ẩu.

Đối tượng Giáp Đức Sơn (áo đen) và Nguyễn Minh Đức (áo trắng). (Ảnh: Dân Việt)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nam sinh 19 tuổi bị đánh hội đồng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nhóm người trên ô tô sau đó đã ép sát, chặn đầu xe của M. Sau đó, nhóm này lao xuống, dùng hung khí tấn công nam sinh liên tiếp. Bị đánh, M. không kịp phản kháng, bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm người đã rời khỏi hiện trường còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng liên quan là: Giáp Đức Sơn (sinh năm 1980; thường trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1986; thường trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội). Trong đó, Giáp Đức Sơn đã có 3 tiền án.