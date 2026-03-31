Theo nội dung clip, được quay từ một chiếc xe khác tại trạm xăng, một người phụ nữ mở cốp chiếc hatchback màu xanh và cầm vòi bơm xăng đổ thẳng vào túi nhựa mỏng.

Sau khi bơm đầy, người này nhấc túi chứa chất lỏng dễ cháy lên và đặt vào cốp xe, nơi đã có sẵn nhiều túi tương tự.

Clip gây sốc: Nữ tài xế dùng túi nilon đựng xăng rồi cho vào cốp xe để tích trữ

Người quay video không giấu được sự bức xúc, cho rằng hành động này là ích kỷ và thể hiện sự tuyệt vọng trong bối cảnh lo ngại thiếu nhiên liệu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc làm này không chỉ nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật.

Việc đựng nhiên liệu trong túi nhựa có hợp pháp không?

Ngoài việc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm, hành động tích trữ xăng còn vi phạm pháp luật.

Tại Vương quốc Anh, Quy định về Dầu khí năm 2014 quy định: Mỗi cá nhân được phép lưu trữ tối đa 30 lít xăng tại nhà mà không cần giấy phép đặc biệt hoặc thông báo cho Cơ quan Thực thi Dầu khí địa phương, nhưng nhiên liệu đó phải được chứa trong các thùng chứa được quy định nghiêm ngặt.

Nữ tài xế tích trữ xăng bằng túi nilon

Theo quy định pháp luật, bạn chỉ được phép lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu khi:

Các thùng nhựa được thiết kế đặc biệt để đựng nhiên liệu, mỗi thùng có dung tích tối đa 10 lít. Các thùng chứa bằng kim loại (giống như can nhựa truyền thống) có dung tích lên đến 20 lít mỗi thùng. Các thùng nhiên liệu có thể tháo rời, dung tích lên đến 30 lít.

Điều quan trọng là luật quy định bất kỳ thùng chứa xăng nào cũng phải chắc chắn, ngăn chặn sự thoát ra của cả chất lỏng và hơi, và phải được đánh dấu rõ ràng bằng các từ “XĂNG” và “DỄ CHÁY” cùng với các biển báo cảnh báo nguy hiểm.

Rõ ràng, túi nilon thông thường không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào kể trên. Việc bơm xăng vào túi nhựa không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọngmà còn có thể khiến chủ xe mất quyền bảo hiểm nếu xảy ra sự cố do lỗi bất cẩn.

Theo Motorbiscuit