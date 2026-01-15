Liên quan đến vụ việc Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản, xảy ra chiều 14/1 tại Hưng Yên khiến dư luận phẫn nộ, sáng 15/1, đối tượng đã ra đầu thú. Đối tượng sau đó được di lý về Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, 2 nạn nhân xấu số bị Kiều Ngọc Anh xuống tay tàn nhẫn là chị Bùi Thị Thanh L. (20 tuổi, quê ở xóm Tưa 2, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) và một phụ nữ sinh năm 1982 (quê ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Chiếc xe máy của nạn nhân được Kiều Ngọc Anh bỏ lại trên đường bỏ trốn ở Bắc Ninh.

Chị L. bị sát hại tại Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên). Nữ nạn nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thời gian qua, chị L. thuê trọ tại phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) và đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Phố Nối A.

Chiều 14/1, khi đang đi trên đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A, chị L. bị sát hại. Tối cùng ngày, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi. Thi thể cô gái 20 tuổi được đưa về quê để lo hậu sự.

Sau khi xuống tay với chị L., Kiều Ngọc Anh tiếp tục di chuyển sang thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) và sát hại nạn nhân thứ 2. Camera an ninh ghi lại cảnh đối tượng tấn công khiến nạn nhân gục trước cổng nhà dân.

Hiện trường nơi nữ nạn nhân bị sát hại tại Khu công nghiệp Phố Nối A. (Ảnh: Dân Việt)

Gây án xong, Kiều Ngọc Anh lấy xe máy của một nạn nhân rồi bỏ trốn lên địa bàn phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và bỏ xe lại đây. Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông báo truy tìm Kiều Ngọc Anh. Sau đó, nghi phạm ra đầu thú.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận vô cùng bất bình. Ai cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của Kiều Ngọc Anh, mong đối tượng sẽ sớm bị pháp luật nghiêm trị. Mọi người cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.