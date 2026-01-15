Chiều 14/1, sau khi gây ra vụ sát hại hai người phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên) đã bỏ trốn khỏi hiện trường, di chuyển qua nhiều địa bàn trước khi xuất hiện tại tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình lẩn trốn,kẻ này từng dừng lại hỏi đường một người dân tại phường Thuận Thành.

Khoảnh khắc nghi phạm giết người hỏi đường trên đường đi bỏ trốn, được ghi lại qua hệ thống camera an ninh của một hộ dân ven đường. (Nguồn: người dân cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo lời anh Tùng, khoảng 14h55 ngày 14/1, khi anh đứng trước cửa nhà thì một thanh niên lạ mặt đi ngang qua.

“Lúc đó tôi thấy người này đi qua rồi quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Sau đó anh ta đi thêm chừng 50 m nữa rồi quay lại, đi vào khu vực vỉa hè trước nhà tôi để hỏi đường” , anh Tùng kể.

Người thanh niên lạ mặt hỏi anh Tùng vị trí trụ sở công an gần nhất bằng một câu cộc lốc: “Anh ta bảo ‘Chỉ cho điểm công an gần nhất là ở đâu?’" , anh Tùng nhớ lại. Trước câu hỏi này, anh không mảy may nghi ngờ, bởi việc người dân hỏi đường đến trụ sở công an là điều khá bình thường.

Anh Tùng cho biết, dù tuyến đường khá dễ đi nhưng khi anh chỉ dẫn, người thanh niên tỏ ra lúng túng, không hiểu rõ.

“Tôi chỉ mãi mà anh ta không hiểu. Tôi hỏi anh ta có dùng Google Maps không thì tôi bấm cho đi cho nhanh, đỡ phải hỏi nhiều người, nhưng người đó không nói gì”.

Sau đó, anh Tùng lại trực tiếp chỉ đường cho thanh niên lạ, trong suốt quá trình nói chuyện, người này bịt kín mặt, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo anh Tùng, thời điểm đó việc che chắn khi đi đường là điều bình thường nên anh không đặt dấu hỏi.

“Bạn ấy không cảm ơn, tôi chỉ mấy lần thì chỉ gật gật ‘ừ ừ’. Cảm giác lúc đó như người trên mây, có biểu hiện lo lắng, sợ sệt” , anh Tùng kể. Sau khi hỏi đường xong, người này đi theo hướng anh chỉ và rời đi khá nhanh.

Mọi việc tưởng như dừng lại ở đó. Anh Tùng cho biết, sau cuộc gặp ngắn ngủi, anh không hề suy nghĩ gì thêm, thậm chí còn đi chơi tới tối. Chỉ đến khi về nhà và lướt điện thoại đọc tin tức, anh mới giật mình khi thấy thông tin công an đang truy tìm một nghi phạm đi xe máy Honda Vision, biển số bắt đầu bằng 28-FN.

“Tôi chợt nhớ đến thanh niên hỏi đường lúc chiều. Khi anh ta rời đi, tôi nhìn thấy biển số xe và thấy nhiều đặc điểm rất giống với mô tả trên báo”, anh Tùng nói.

Ngay sau đó, anh Tùng kiểm tra lại camera an ninh trước cửa nhà. Hình ảnh ghi lại cho thấy người hỏi đường đúng là điều khiển chiếc xe Vision với biển số trùng khớp với phương tiện mà cơ quan công an đang truy tìm.

Đáng chú ý, chiếc xe này sau đó được phát hiện bị bỏ lại gần trụ sở Công an phường Thuận Thành, cách nhà anh Tùng khoảng 1 km.

“Xem lại camera xong tôi thực sự rùng mình. Mình đã đứng nói chuyện, chỉ đường cho một đối tượng đặc biệt nguy hiểm mà không hề hay biết”, anh Tùng chia sẻ. Theo anh, cảm giác lớn nhất lúc này là may mắn vì sự việc không dẫn đến hậu quả đáng tiếc nào.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 14/1, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh sát hại một phụ nữ 20 tuổi, rồi cướp xe máy. Sau đó, hắn lấy đi chiếc xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên). Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công một phụ nữ (SN 1982, quê xã Lạc Đạo). Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân cầu cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Tối 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên), nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng trong chiều 14/1 tại tỉnh Hưng Yên xuất hiện tại phường Thuận Thành và bỏ lại xe máy ven đường, tiếp tục lẩn trốn.

Sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an Hưng Yên triển khai truy tìm nghi phạm, đồng thời rà soát nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera giao thông và khu dân cư.

Cơ quan chức năng nhận định Kiều Ngọc Anh là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của nghi phạm tuyệt đối không tự ý tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.