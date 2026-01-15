Sáng nay, ngày 15/1, thông tin trên VnExpress cho biết, Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên) - nghi phạm gây ra hai vụ án mạng tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh và khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo đã đến cơ quan công an ở Hà Nội để đầu thú.

Tối 14/1, báo Tiền Phong dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an phường Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận Kiều Ngọc Anh đã xuất hiện tại phường Thuận Thành và bỏ lại xe máy ven đường, sau đó tiếp tục bỏ trốn.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai lực lượng truy tìm nghi phạm. Cùng với đó, lực lượng chức năng đang rà soát nhân chứng, trích xuất camera giao thông và camera tại các khu dân cư để phục vụ công tác điều tra, truy bắt.

Đối tượng Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an - Ảnh: BEAT Đại Đồng - Hưng Yên

Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) được cho là người trực tiếp đối mặt với nghi phạm Ngọc Anh. Nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng, anh Tùng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nam nhân chứng kể lại, khoảng 14h55 ngày 14/1, khi anh đứng trước cửa nhà thì một thanh niên lạ mặt đi ngang qua nhìn anh. Sau đó anh ta đi thêm chừng 50 m nữa rồi quay lại, đi vào khu vực vỉa hè trước nhà anh Tùng để hỏi đường.

Người thanh niên lạ mặt hỏi anh Tùng vị trí trụ sở công an gần nhất bằng một câu cộc lốc. ‘Chỉ cho điểm công an gần nhất là ở đâu?’, VTC New dẫn lời anh Tùng nhớ lại đối tượng hỏi.

Anh Tùng cho biết, dù tuyến đường khá dễ đi nhưng khi anh chỉ dẫn, người thanh niên tỏ ra lúng túng, không hiểu rõ, chỉ mãi mà không hiểu.

Khi anh hỏi người này có dùng Google Maps không để anh bấm giúp đi cho nhanh, đỡ phải hỏi nhiều người, nhưng người đó không nói gì.

Camera ghi lại cảnh Ngọc Anh hỏi đường

Sau đó, anh Tùng lại trực tiếp chỉ đường cho thanh niên lạ, trong suốt quá trình nói chuyện, người này bịt kín mặt, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo anh Tùng, thời điểm đó việc che chắn khi đi đường là điều bình thường nên anh không đặt dấu hỏi.

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/1, tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh đã xảy ra vụ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi cướp tài sản, khiến 1 người phụ nữ tử vong, nghi phạm là nam giới.

Nghi phạm sau đó được xác định là Kiều Ngọc Anh bị cho là đã sát hại một phụ nữ 20 tuổi, sau đó cướp xe máy và lấy đi một số tài sản của nạn nhân.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên). Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công một phụ nữ sinh năm 1982, quê xã Lạc Đạo. Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân cầu cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.