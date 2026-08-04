Mới đây, Công an xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã phát cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính để thu thập thông tin cá nhân. Theo đó, trong thời gian gần đây, Phòng Kinh tế xã Đak Pơ ghi nhận phản ánh của một số người dân về việc có đối tượng lạ gọi điện, nhắn tin qua ứng dụng Zalo, tự xưng là cán bộ địa chính xã, sử dụng các tên như “Trang”, “Nam”.

Những đối tượng này yêu cầu người dân cung cấp hình ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với lý do để “làm thủ tục”.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, đây là thủ đoạn có dấu hiệu lợi dụng việc triển khai thu thập thông tin, làm sạch dữ liệu và đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Truớc thực trạng trên, Công an xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin căn cước công dân, hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc các giấy tờ cá nhân khác qua điện thoại, Zalo và mạng xã hội cho người lạ.

Bên cạnh đó, người dân cũng không làm theo hướng dẫn, không truy cập đường link, không cài đặt ứng dụng và không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ địa chính hoặc cán bộ cơ quan nhà nước để yêu cầu thực hiện thủ tục về đất đai.

Lực lượng Công an nhấn mạnh, các hoạt động thu thập thông tin đất đai trên địa bàn sẽ được chính quyền địa phương tổ chức công khai. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ sẽ trực tiếp đến thôn, làng hoặc hộ gia đình để hướng dẫn, thu thập thông tin theo kế hoạch.

Trong trường hợp cần thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai, người dân đến trực tiếp trụ sở UBND xã Đak Pơ hoặc liên hệ thông qua Trưởng thôn, làng và công chức đang thực thi nhiệm vụ tại xã để được hướng dẫn, xác minh.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu lại số điện thoại, nội dung tin nhắn, hình ảnh tài khoản và các thông tin liên quan; không xóa dấu vết, đồng thời báo ngay cho Trưởng thôn, Công an xã hoặc UBND xã để được kiểm tra, xử lý kịp thời.