Danh tính nam diễn viên vừa qua đời do bị tái phát ung thư dạ dày

Sáng 12/9, tờ 163 đưa tin, nam diễn viên đình đám Hoa ngữ - Lôi Vũ Dương vừa qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Bà xã cho hay, nam tài tử họ Lôi đã qua đời vào hôm 7/9, và tới thời điểm hiện tại, gia đình mới chính thức công bố tin buồn với bên ngoài.

Được biết, nam diễn viên mắc bệnh ung thư dạ dày từ nhiều năm trước. Sau quá trình điều trị thành công, sức khỏe của tài tử đình đám đã ổn định. Thế nhưng tới năm 2024, Lôi Vũ Dương bị tái phát ung thư. Và đến nay, nam nghệ sĩ đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 62 vì căn bệnh quái ác.

Lôi Vũ Dương vừa qua đời mới đây sau khi tái phát ung thư dạ dày. Ảnh: Sohu

Thông tin Lôi Vũ Dương đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng và truyền thông Hoa ngữ. Nam nghệ sĩ họ Lôi được mệnh danh là “ông hoàng phim kinh dị” Hong Kong (Trung Quốc), từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, biến hóa.

Thực ra ban đầu Lôi Vũ Dương mơ ước trở thành 1 nhà báo, và việc bước chân vào làng giải trí hoàn toàn là 1 cơ duyên ngẫu nhiên. Nam nghệ sĩ sinh năm 1964, tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ của đài TVB khi vừa tròn 24 tuổi, sau đó bắt đầu tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình.

Những vai diễn đầu tiên không mang lại cho Lôi Vũ Dương sự nổi tiếng. Thời gian đầu, nam nghệ sĩ chỉ được giao cho những vai phụ mờ nhạt, không có nhiều đất diễn.

Lôi Vũ Dương khi ấy cũng tự ý thức được rằng ngoại hình của mình không quá điển trai, vóc dáng cũng chỉ ở mức trung bình. Sau vài tác phẩm không tạo được tiếng vang, nam diễn viên họ Lôi bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới trong sự nghiệp. Tài tử 6X tự định vị lại bản thân, nhận kịch bản dựa trên đặc điểm ngoại hình của mình. Cho đến khi bộ phim Âm Dương Lộ được trình chiếu, Lôi Vũ Dương mới thực sự tỏa sáng và được khán giả biết đến rộng rãi. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua hàng loạt tác phẩm thành công như Cương Thi Tái Thế, Trạng Sư Xảo Quyệt Trần Mộng Cát, Người Trong Giang Hồ 1999, Hắc Đạo Phong Vân,...

Nam diễn viên họ Lôi được mệnh danh là “ông hoàng phim kinh dị” Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: 163

Tới thập niên 2010, Lôi Vũ Dương gần như rút khỏi làng giải trí, chuyển sang kinh doanh nhà hàng ở Trung Quốc đại lục. Đến năm 2012, nam nghệ sĩ cưới MC Mã Lệ kém tận 21 tuổi. Vợ chồng Lôi Vũ Dương có 1 con trai, nam diễn viên chọn định cư ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ đó tới nay.

Trong những năm cuối đời, Lôi Vũ Dương sống vô cùng kín tiếng. Trước đó vài năm, từng có “người qua đường” vô tình bắt gặp nam nghệ sĩ tại 1 khu nghỉ dưỡng.

Trong 1 lần lộ diện hiếm hoi, Lôi Vũ Dương đã gần 60 tuổi nhưng phong thái vẫn rất trẻ trung, trang phục và kiểu tóc đều rất hợp thời trang. Khi gặp người hâm mộ nhận ra mình, nam nghệ sĩ còn giơ tay tạo dáng chữ V để đáp lại.

Khi nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) suy thoái, không ít ngôi sao xứ cảng thơm đã chọn sang đại lục tìm kiếm cơ hội diễn xuất, mở tài khoản mạng xã hội tại đại lục rồi tận dụng video ngắn để tăng độ nhận diện, dùng thiện cảm có được từ những năm tháng huy hoàng của sự nghiệp để bán hàng livestream. Thế nhưng Lôi Vũ Dương lại không chọn đi theo hướng như vậy. Sau khi kết hôn với người vợ kém mình 21 tuổi, nam nghệ sĩ dần rút khỏi làng giải trí.

Sau khi rút khỏi showbiz, Lôi Vũ Dương vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ trong giới, thỉnh thoảng vẫn tụ tập cùng nhau.