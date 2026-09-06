Danh tính sao nữ vừa qua đời trong sáng 6/9 ở tuổi 41 vì suy gan cấp

Sáng 6/9, tờ Pagesix đưa tin, nữ ngôi sao truyền hình thực tế đình đám người Mỹ Amber Eggers vừa qua đời đột ngột vì bệnh suy gan cấp. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng nghiệp.

Vài ngày trước, Amber Eggers đã nhập viện sau khi cảm thấy mệt mỏi trong người. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cuối cùng cô vẫn không qua khỏi vì căn bệnh suy gan cấp.

Amber Eggers đột ngột qua đời mới đây vì suy gan cấp. Ảnh: Pagesix

Còn nhớ vào hồi tháng 5 năm ngoái, Amber Eggers đã nhập viện và phải thở máy vì căn bệnh viêm phổi nặng và nhiễm trùng máu do vi khuẩn. Vào thời điểm đó, tình trạng của nữ ngôi sao từng trở nên nguy kịch và phải duy trì sự sống bằng máy ECMO.

Khi ấy, em gái đã kêu gọi quyên góp trên GoFundMe sau khi Amber Eggers rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”: “Lúc này đây, chị ấy cần sức mạnh trong trận chiến giành giật sự sống. Trái tim tôi trở nên nặng trĩu. Hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các bạn. Chị gái tôi là 1 trong số những người tử tế và có trái tim nhân hậu nhất mà các bạn từng gặp”.

Được 1 thời gian, Amber Eggers đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc tích cực (ICU) và bắt đầu thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để có thể đi lại bình thường. Nhưng tới nay, cô đã không thể chiến thắng được số phận và mãi mãi ra đi ở tuổi 41.

Amber chống chọi với tình trạng sức khỏe yếu trong những năm cuối đời. Ảnh: Pagesix

Cái chết đột ngột của Amber Eggers đã gây ra cú sốc lớn cho những người đồng nghiệp ở làng giải trí Mỹ. Kênh truyền hình WeTV vừa đăng bài tưởng niệm dành cho Amber: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Amber Eggers, thành viên đáng nhớ của đại gia đình Love After Lockup (tên 1 chương trình truyền hình thực tế ăn khách). Cô ấy là ánh dương rạng rỡ, người đã dùng sự can đảm và trái tim chân thành để chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình. Và chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Amber suốt nhiều năm qua. Trái tim chúng tôi luôn hướng về gia đình và những người thân yêu của cô ấy”.

Trong khi đó, 1 người bạn thân thiết tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Amber: “Mọi thứ cứ như không phải sự thật vậy. Amber Eggers đã không chiến thắng được số phận và ra đi mãi mãi. Các bác sĩ đã làm mọi thứ có thể, nhưng cuối cùng, Amber vẫn không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nếu bạn hiểu rõ về Amber, bạn sẽ biết cô ấy là 1 chiến binh thực sự. Cô ấy sẽ được mọi người nhớ đến mãi. Khán giả cũng như dàn sao của Love After Lockup đều vô cùng yêu mến Amber. Chúng ta đã cùng cười với Amber, lo lắng cho Amber và cổ vũ cô ấy vượt qua mọi thử thách. Cảm ơn bạn vì đã luôn là chính mình, Amber. Mọi người sẽ nhớ bạn rất nhiều”.