Danh tính nam diễn viên hiến 70% lá gan, cứu sống mẹ ruột ở tuổi 22

Lee Joo Ahn được biết đến là 1 diễn viên triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Song không chỉ có vậy, nam diễn viên còn là chàng trai hiếu thảo, khiến khán giả xúc động trước câu chuyện hiến 70% lá gan để cứu mẹ.

Câu chuyện bắt đầu khi mẹ của Lee Joo Ahn đối mặt với căn bệnh xơ gan nặng rồi chuyển biến thành ung thư gan ác tính năm anh 22 tuổi. Để cứu sống bà, chỉ còn con đường ghép gan. Nam diễn viên cho biết trong số 3 bác sĩ khi ấy, có người phản đối việc anh hiến gan và ban đầu mẹ cũng một mực từ chối.

Thế nhưng khi tình trạng của mẹ chuyển xấu đến mức kề cận cửa tử, quyền quyết định hoàn toàn đặt lên vai chàng thanh niên trẻ tuổi. Vượt qua nỗi sợ hãi về một cuộc đại phẫu thuật ẩn chứa rủi ro tử vong bất cứ lúc nào, Lee Joo Ahn chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: "Tôi sợ cảm giác 'điều gì sẽ xảy ra với mẹ' hơn là sợ bản thân mình lên bàn mổ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang trả lại cho cơ thể mẹ phần cơ thể mà tôi từng nhận từ người".

Nam diễn viên quyết định hiến 70% lá gan để cứu mẹ ở tuổi 22. Ảnh: X

Lee Joo Ahn không sợ hãi, chỉ có suy nghĩ cứu mẹ. Ảnh: X

Bất chấp lời cảnh báo của y bác sĩ về nguy cơ rủi ro lớn trong ca phẫu thuật cắt bỏ 70% lá gan, nam diễn viên vẫn kiên quyết ký giấy đồng ý. Ca phẫu thuật thành công rực rỡ, trả lại sự sống kỳ diệu cho người mẹ, dù bản thân Lee Joo Ahn sau đó phải đối mặt với biến chứng ở túi mật và phải cấp cứu ngay trong ngày xuất viện, thậm chí nằm viện lâu hơn mẹ. Đến nay, gan của anh đã tái tạo khoảng 80% kích thước ban đầu, nhưng chức năng chưa hoàn toàn như trước (thời gian giải độc rượu kéo dài hơn nhiều), vì vậy anh hạn chế uống rượu.

Chính vì ca hiến gan này, nam diễn viên sinh năm 1996 được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Mẹ dần khỏe lại, anh cũng chú tâm vào sự nghiệp diễn xuất và đã đạt được những thành tích nhất định. Anh từng nói cảm thấy hạnh phúc vì mẹ hiện rất tự hào khi có thể giới thiệu “con trai tôi là diễn viên”, đặc biệt sau thành công của phim Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Ảnh: Esquire

Nam diễn viên không ngại khoe vết sẹo trên bụng - dấu vết nhắc nhở anh về ca hiến gan cho mẹ. Ảnh: X

Lee Joo Ahn có tên thật là Lee Dong Min, chào đời ngày 24/1/1996 tại Hàn Quốc. Anh tốt nghiệp Khoa Biểu diễn Nghệ thuật và Điện ảnh tại Đại học Dankook – ngôi trường danh giá đào tạo nhiều tài năng diễn xuất hàng đầu. Lee Joo Ahn chính thức bước chân vào làng phim ảnh năm 2018 với vai phụ nhỏ trong bộ phim điện ảnh The Great Battle và drama bom tấn SKY Castle – tác phẩm làm mưa làm gió với rating "khủng" trên JTBC.

Chỉ 1 năm sau, anh tiếp tục khẳng định tài năng qua Save Me 2 , nơi anh hóa thân thành cậu học sinh gặp vấn đề tâm lý đầy ám ảnh, và Chief of Staff 2 với vai thư ký Park Joong Seok sắc sảo. Các dự án tiếp theo như Sweet Munchies, True Beauty – nơi Lee Joo Ahn góp mặt bên dàn sao như Moon Ga Young và Cha Eun Woo – hay Love Song for Illusion đã giúp anh dần xây dựng hình ảnh diễn viên đa dạng, từ vai bi kịch đến lãng mạn.

Ảnh: Esquire

Ảnh: Esquire

Nam diễn viên 30 tuổi "bỏ túi" nhiều vai diễn đa dạng. Ảnh: X

Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 2025 với Ngự Trù Của Bạo Chúa, nơi Lee Joo Ahn đảm nhận vai Gong Gil – chàng cận vệ trung thành, điển trai và đầy bí ẩn bên cạnh nhân vật chính. Vai diễn này không chỉ giúp anh nhận vô số lời khen ngợi về diễn xuất mà còn đẩy tên tuổi cá nhân lên tầm cao mới, với lượng fan tăng vọt trên Instagram và các diễn đàn mạng.

Chỉ sau khi phim kết thúc được 3 tháng, anh đã tổ chức thành công fanmeeting solo đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 7/12/2025, với 2 buổi diễn sold out tại TIAT Sky Hall ở Tokyo. Hiện tại, Lee Joo Ahn đang được săn đón cho các dự án lớn, hứa hẹn sẽ là "tân binh" chinh phục màn ảnh rộng trong tương lai gần.

Vai Gong Gil trong Ngự Trù Của Bạo Chúa giúp tên tuổi của Lee Joo Ahn bay cao. Ảnh: X

Vượt qua nghịch cảnh từ khi tuổi đời còn rất trẻ bằng sự dũng cảm và tình mẫu tử thiêng liêng, Lee Joo Ahn ở tuổi 30 không chỉ tỏa sáng rực rỡ bởi ngoại hình nam thần cùng gia tài phim ảnh ấn tượng, mà còn chiếm trọn sự nể trọng tuyệt đối từ khán giả nhờ tấm lòng hiếu thảo hiếm có. Sự kết hợp giữa tài năng và nhân cách đã giúp anh nhanh chóng xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng và truyền thông. Lee Joo Ahn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và bước lên hàng sao trong thời gian tới.

Ảnh: X