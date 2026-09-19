Chẳng ai cãi nổi khi nam diễn viên Việt này lọt đề cử đẹp nhất thế giới, thế mà tự nhận “không biết mình đẹp trai” có tự ái chưa!

Sau nhiều năm kiên trì hoạt động, Anh Tú Atus (tên thật là Bùi Anh Tú, sinh năm 1993) đang ở giai đoạn thăng hoa cả về danh tiếng lẫn ngoại hình. Gần đây, nam diễn viên còn góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Bên cạnh đó, trên bảng xếp hạng 100 Top Face In The World 2026 của Special Awards, anh còn lọt vào Top 5 nghệ sĩ có lượng tương tác cao nhất toàn cầu, đứng cạnh những tên tuổi đình đám như Mingyu (SEVENTEEN). Sự công nhận này phần nào khẳng định sức hút từ gương mặt không góc chết cùng thần thái lịch lãm thường được ví như "công tử tài phiệt" của nam diễn viên.

Anh Tú được đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 (Ảnh: TC Candler)

Lọt luôn danh sách 100 Top Face In The World 2026 (Ảnh: Special Awards)

Dù có ngoại hình thuộc hàng top của Vbiz, con đường nghệ thuật của Anh Tú Atus lại là một hành trình dài nỗ lực từ những bước đi nhỏ nhất. Xuất thân từ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, anh gia nhập showbiz từ năm 2012 và từng có thời gian dài mài dũa kỹ năng tại các sân khấu kịch lớn như Thế Giới Trẻ. Trong những năm đầu sự nghiệp, Atus từng thừa nhận bản thân không quá bận tâm đến danh xưng "soái ca", thậm chí còn tự nhận "không biêt mình đẹp trai" mà chỉ tập trung học hỏi mảng miếng, lối ứng biến từ đàn anh đàn chị, chấp nhận thử thách ở cả những vai diễn hài hước, thậm chí làm xấu mình để phục vụ nhân vật.

Ảnh: FBNV

Anh Tú Atus bắt đầu làm diễn viên chuyên nghiệp vào năm 2015 qua dự án Những Cô Nàng Rắc Rối. Cùng năm đó, anh chạm ngõ điện ảnh bằng vai thứ chính trong bộ phim lãng mạn 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu. Đến năm 2016, nam diễn viên tiếp tục tích lũy kinh nghiệm khi góp mặt vào dự án điện ảnh Thần Tiên Cũng Nổi Điên. Sau đó, cột mốc bứt phá giúp cái tên Anh Tú thực sự ghi dấu ấn với khán giả là vai diễn Kim Long trong bộ phim sitcom đình đám Gia Đình Là Số 1 (mùa 1) vào năm 2017.

4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu (Ảnh: NSX)

Gia Đình Là Số 1 (Ảnh: NSX)

Sau đó, nam diễn viên miệt mài đóng nhiều dạng vai để thoát khỏi hình tượng hot boy bóng bẩy, có thể kể đến các phim như Lời Kết Bạn Chết Chóc, Chị Mười Ba, Cua Lại Vợ Bầu... Song song đó, anh vẫn duy trì độ phủ sóng mảng phim truyền hình thông qua dự án như Bẫy Mỹ Nhân. Cùng trong năm 2022, anh góp phần làm nên thành công phòng vé của bộ phim Tết Chìa Khóa Trăm Tỷ với vai thứ chính, đóng chính trong Mưu Kế Thượng Lưu, đồng thời góp mặt trên màn ảnh nhỏ với Anh Yêu Em Được Bao Lâu?

Từ năm 2023 trở đi, Anh Tú Atus vươn lên hàng ngũ những nam chính bảo chứng cho các dự án điện ảnh lớn, đặc biệt là các mùa phim Tết. Năm 2023, anh kết hợp cùng bộ sậu Võ Thanh Hòa trong bộ phim hài - lừa đảo Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Đến dịp Tết 2024, anh cùng bà xã Diệu Nhi đại thắng phòng vé với dự án phim lãng mạn - hài Gặp Lại Chị Bầu trong vai nam chính Gia Phúc. Cuối năm 2025, Anh Tú lột xác hoàn toàn khi thử sức với dòng phim cổ trang ma mị trong tác phẩm Hoàng Tử Quỷ.

Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. (Ảnh: NSX)

Gặp Lại Chị Bầu (Ảnh: NSX)

Đến năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định năng suất làm việc bền bỉ khi sở hữu hai dự án điện ảnh liên tiếp là Nhà Ba Tôi Một Phòng và mới đây nhất là Án Mạng Xém Hoàn Hảo của đạo diễn Đức Nguyễn. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tréo ngoe của Trinh (DJ Mie ) - một nữ nhà văn ngôn tình kiêm TikToker vì nghi ngờ bạn trai ngoại tình nên đã thuê nhân vật do Anh Tú Atus thủ vai là Đại, một thám tử chuyên điều tra các vụ bắt ghen để tìm ra sự thật.

Tuy nhiên, câu chuyện bỗng chốc rẽ hướng khi Trinh bất ngờ tỉnh dậy tại một phim trường ngay cạnh thi thể của một nữ diễn viên. Vô tình trở thành nghi phạm chính, nàng TikToker "vô tri" và chàng thám tử lận đận đành phải cùng nhau chạy trốn, vừa né tránh cảnh sát vừa tìm cách lật tẩy hung thủ thực sự đứng sau vụ án mạng chồng chéo.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo (Ảnh: NSX)

Về vai diễn này, Anh Tú cũng công nhận đó là một vai thú vị. "Tú vừa được biến hóa tạo hình, vừa có những màn phân tích như thám tử thực sự, lại vừa có phân cảnh hành động. Bản thân Tú rất háo hức khi quay, nên mình mong khi phim chính thức công chiếu khán giả cũng thấy được phiên bản mới lạ này của Anh Tú Atus”, anh nói.

Ảnh: FBNV

Hơn một thập kỷ kiên trì, Anh Tú Atus từng bước khẳng định vị trí từ một diễn viên trẻ đóng vai phụ trở thành gương mặt nam chính trong các dự án điện ảnh lớn. Ở tuổi ngoài 30, anh đã xây dựng được một hình ảnh nghệ sĩ cân bằng được giữa sức hút truyền thông và thái độ làm nghề nghiêm túc. Anh có sự kỷ luật đối với từng vai diễn và cả việc giữ ngoại hình luôn chỉn chu, đẹp đẽ, càng khiến khán giả ngày càng yêu mến nhiều hơn.

Ảnh: FBNV

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