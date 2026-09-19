Danh tính nam ca sĩ nổi tiếng vừa qua đời vì suy tim trong sáng 19/9, để lại con gái 8 tuổi

Sáng 19/9, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Duncan Sheik vừa đột ngột qua đời tại bệnh viện ở Manhattan. Nam ngôi sao trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 57. Duncan mãi mãi ra đi, để lại cô con gái bé bỏng mới chỉ 8 tuổi.

Theo nguồn tin, Duncan Sheik bị suy tim dẫn đến ngừng tim và đã không qua khỏi trong bệnh viện. Trước đó, vào thứ Tư (theo giờ địa phương), gia đình thông báo qua Instagram rằng nam nghệ sĩ sinh năm 1969 đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát sao và ở trong tình trạng nguy kịch. Khi ấy, người thân cũng trấn an công chúng rằng tình trạng của Duncan Sheik vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Lúc đó, gia đình cũng cho biết không chia sẻ thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan tới tình trạng bệnh lý của Ducan, đồng thời hy vọng công chúng sẽ dành cho họ không gian riêng tư trong khoảng thời gian đặc biệt khó khăn.

Nhưng tới nay, nam ngôi sao đã không qua khỏi và mãi mãi ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp.

Gia đình mới đây vừa có bài đăng tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ trên Instagram: “Thế giới đã mất đi 1 tài năng phi thường, 1 giọng ca có sức ảnh hưởng sâu sắc đối với âm nhạc và sân khấu. Sự hài hước, trí thông minh cùng chiều sâu tâm hồn của Duncan Sheik đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Những tác phẩm của Duncan đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả và để lại dấu ấn không thể nào bị phai mờ trong làng nghệ thuật. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước tình cảm vô bờ bến từ người hâm mộ, bạn bè, cộng sự của nam nghệ sĩ và cộng đồng nghệ thuật. Chắc chắn di sản âm nhạc mà Duncan để lại sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau”.

Mẹ của Duncan Sheik trong cuộc phỏng vấn ngắn mới đây với New York Times cũng đã xác nhận thông tin nam ca sĩ qua đời tại 1 bệnh viện ở Manhattan sau khi bị ngừng tim.

Duncan Sheik trở nên nổi tiếng trên diện rộng với ca khúc ra mắt hồi năm 1996 mang tên Barely Breathing. Bản hit không chỉ làm nên tên tuổi cho Duncan mà còn mang về cho nam nghệ sĩ 1 đề cử Grammy ở hạng mục Giọng ca Pop nam trình diễn xuất sắc nhất vào năm 1998.

Bên cạnh đó, Duncan còn thành công lớn khi tham gia chắp bút cho vở nhạc kịch Spring Awakening cùng Steven Sater hồi năm 2006. Tác phẩm đã mang về cho Duncan 2 giải Tony bao gồm Nhạc nền gốc xuất sắc nhất và Dàn dựng âm nhạc xuất sắc nhất.