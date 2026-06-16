Ngày 15/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại chung cư 87 Lĩnh Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau sự việc, anh T.M.H (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội)- nạn nhân, đã đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc và đề nghị cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích.

Theo đơn trình báo từ phía anh H., tối 14/6, anh cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư nêu trên. Tài xế N.M.D lái ô tô chở gia đình anh H và gửi xe ở hầm chung cư. Đến khi ra về, anh D được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Thấy không thỏa đáng, lái xe đề nghị lấy biên lai. Tuy nhiên, bảo vệ trực tại khu vực hầm xe không đồng ý xuất hóa đơn, không cung cấp hóa đơn gửi xe và phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi.

Anh H.dùng điện thoại quay lại và bị một người mặc áo đen đá rơi xuống đất vỡ hỏng. Sau đó, người mặc áo đen này tiếp tục hành hung, dùng hung khí tấn công anh H. và tài xế D. Khi chủ xe chạy thoát lên khu vực đường nội bộ để tìm sự trợ giúp, nhóm bảo vệ vẫn điều khiển xe máy truy đuổi và hành hung. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hình ảnh vụ xô xát được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Vợ anh T.M.H. (42 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã có chia sẻ cụ thể về tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ việc trên VTC News. Theo lời kể của chị, anh H. bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và có vết thương ở vùng đầu; còn tài xế bị thương nặng hơn. Sự việc giống như một cơn ác mộng khiến chị và hai con nhỏ vô cùng hoảng sợ.

"Khi vụ việc xảy ra, các cháu đang đứng chờ bên ngoài và nghe tiếng la hét. Hai con còn nhỏ, một cháu mới vào lớp 1”, chị nói trên VTC News.

Hai nạn nhân hiện đang được điều trị trong viện. (Nguồn: Báo CAND)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương xác minh, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp xử lý.

Báo CAND thông tin, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng hành hung anh H. tên là Minh, hiện đối tượng này đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tổ chức truy bắt đối tượng, đồng thời yêu cầu đối tượng đến trình diện.