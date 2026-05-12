Sáng 12-5, lãnh đạo UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 11-5, tại quán cà phê L. trên đường Quang Trung (khu vực ngã tư Quang Trung - Lê Lợi, phường Hải Châu), nhóm công nhân đang thi công công trình khu vực lề đường thì bất ngờ một bức tường của quán cà phê đổ sập.

Một công nhân là ông N.Đ.N. (43 tuổi; trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) bị bức tường đè trúng, tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cùng lực lượng Công an phường, Cảnh sát PCCC-CNCH đã có mặt, tổ chức phong tỏa khu vực, triển khai công tác cứu nạn và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo tìm hiểu, dự án cải tạo đường Quang Trung do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho biết ngay sau vụ việc, địa phương đã làm việc với đại diện chủ đầu tư. Theo đó, việc hỗ trợ gia đình nạn nhân cũng như rà soát để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.